Cazzu habla sobre la manutención que le da Nodal a su hija Inti: "No es justo"

Sobre emprender acciones legales contra su expareja, Cazzu mencionó: : “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.