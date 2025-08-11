Cazzu habla sobre la manutención que le da Nodal a su hija Inti: "No es justo"

La cantante argentina Cazzu arribó a México y en una comparecencia ante los medios de comunicación habló sobre la pensión alimenticia que recibe de parte de su expareja Cristian Nodal para su hija Inti y dejó ver que no le parece justa.
Desde hace varios meses, Nodal ha sido duramente criticado, pues trascendió que no le da una buena manutención a su hija, ni una casa, después de que la rapera confesara que alquila vivienda.
Cazzu mencionó que no tiene un acuerdo como tal y que es el papá de Inti quien da lo que él considera.
“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, dijo la artista.
Sobre emprender acciones legales contra su expareja, Cazzu mencionó: : “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.
Agregó: “Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal de verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.
Sobre las visitas de Nodal a su hija, prefirió no responder y se limitó a decir que le hagan esas preguntas a él.
Cazzu también mencionó que no pasa pendiente de la nueva vida de su expareja. “No sé nada de ellos, por eso no te podría decir. Aparte soy una alienada de las redes, me entero bastante pocas cosas porque no estoy todo el tiempo metida en las redes. Llego tarde si es que hay que enterarse de algo”.
No obstante, aunque la relación con Nodal no es tan cercana, sí mencionó que con su familia si tiene una relación de respeto. “La gente de su familia para mí la llevo en mi corazón. Les guardo profundo respeto, les quiero muchísimo. Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos y ustedes, bueno, ya saben que yo soy para la construcción y esa es mi intención”.
Cazzu también habló sobre abrirle las puertas al amor en este momento, pero mencionó que eso demanda mucha energía y ella está enfocada en trabajar y en su hija.
Cazzu y Christian Nodal comenzaron una relación en 2022, poco después que el mexicano terminara su compromiso con Belinda. La pareja fue vista por primera vez en Guatemala, poco tiempo después confirmaron su romance.
En septiembre de 2023, la pareja le dio la bienvenida a su hija Inti, pero 7 meses después, en mayo de 2024, anunciaron su separación. Ambos sostuvieron su compromiso de mantener una relación cordial por el bienestar de la niña.