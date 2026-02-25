Alcaldía de El Corpus enfrenta embargos por L97 millones; denuncian irregularidades

Tegucigalpa, Honduras.- La alcaldesa de El Corpus, Choluteca, Katherine Guillén, informó que la municipalidad enfrenta un nuevo embargo por 27 millones de lempiras, elevando a 97 millones la suma total de las demandas laborales en contra de la comuna.
La edil detalló que la medida afectó directamente las transferencias municipales, ya que se intentó embargar el 100% de los fondos, pese a que la ley establece que solo puede retenerse hasta el 40%.
Guillén explicó que ya presentaron un escrito ante las instancias correspondientes para solicitar apoyo, argumentando que El Corpus es un municipio pequeño y que la retención total de los recursos compromete el funcionamiento de la alcaldía.
Asimismo, señaló que dentro de las demandas figuran personas que nunca han sido empleados municipales.
"Hay un montón de anomalidades en la demanda de las 73 personas, hay personas que nunca laboraron para la Alcaldía Municipal, de igual manera, hay menores de edad", denunció la funcionaria.
La alcaldesa indicó que, tras las gestiones realizadas, el embargo fue congelado de forma momentánea y que la municipalidad recibió una primera transferencia pendiente del periodo anterior, lo que ha permitido retomar parcialmente las operaciones administrativas.
Finalmente, aseguró que continuarán revisando los expedientes y tomando acciones legales para depurar los casos que consideran irregulares, con el fin de proteger las finanzas del municipio.