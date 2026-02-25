Alcaldía de El Corpus enfrenta embargos por L97 millones; denuncian irregularidades

Tegucigalpa, Honduras.- La alcaldesa de El Corpus, Choluteca, Katherine Guillén, informó que la municipalidad enfrenta un nuevo embargo por 27 millones de lempiras, elevando a 97 millones la suma total de las demandas laborales en contra de la comuna.

La edil detalló que la medida afectó directamente las transferencias municipales, ya que se intentó embargar el 100% de los fondos, pese a que la ley establece que solo puede retenerse hasta el 40%.

Guillén explicó que ya presentaron un escrito ante las instancias correspondientes para solicitar apoyo, argumentando que El Corpus es un municipio pequeño y que la retención total de los recursos compromete el funcionamiento de la alcaldía.