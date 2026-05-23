“Vivimos aterrorizados”: testimonio tras la masacre que dejó 20 muertos en Rigores, Colón

El labriego indicó que las autoridades deben asumir con responsabilidad lo que ha ocurrido en su comunidad y que "por lo menos castiguen a los hechores (autores) del crimen". "Hay que confiar en Dios, porque Dios es el que tiene que protegernos, no podemos pensar en más que solo Dios con nosotros", subrayó Suchite, padre de diez hijos, el menor de nueve años.