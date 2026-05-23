Lluvias con actividad eléctrica para 14 departamentos este sábado 23 de mayo: ¿dónde lloverá?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, conocida como (Copeco), informó que una vaguada en superficie estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica aislada este sábado 23 de mayo en al menos 14 departamentos de Honduras. Las precipitaciones llegarían principalmente durante horas de la tarde y noche.