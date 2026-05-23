Lluvias con actividad eléctrica para 14 departamentos este sábado 23 de mayo: ¿dónde lloverá?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, conocida como (Copeco), informó que una vaguada en superficie estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica aislada este sábado 23 de mayo en al menos 14 departamentos de Honduras. Las precipitaciones llegarían principalmente durante horas de la tarde y noche.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las zonas con mayor probabilidad de lluvias son el suroccidente, centro, sur, oriente y nororiente del país. Esta noticia genera expectativa entre la población hondureña, debido a que en las últimas semanas las altas temperaturas han predominado en casi todo el territorio nacional.
Copeco detalló que, pese a las precipitaciones pronosticadas, las temperaturas cálidas continuarán afectando al país. Los departamentos del sur seguirán registrando el ambiente más sofocante, especialmente en Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán temperaturas cercanas a los39 y 40 grados centígrados.
En el departamento de Choluteca se esperan temperaturas máximas de 40 grados y mínimas de 26, además de probabilidad de lluvias. Mientras tanto, Valle registrará máximas de 39 grados y mínimas de 26, también con posibilidades de precipitaciones durante la jornada.
En la zona norte del país, Cortés alcanzará temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 25, aunque sin mayores probabilidades de lluvia. Santa Bárbara tendrá máximas de 37 y mínimas de 22 grados, manteniendo un ambiente bastante cálido.
Por otra parte, varios departamentos del occidente sí presentarán condiciones inestables. Copán reportará máximas de 34 y mínimas de 21 grados con probabilidad de lluvias, mientras que Ocotepeque tendrá temperaturas de hasta 35 grados y mínimas de 19. Lempira también registrará lluvias aisladas con máximas de 35 grados.
En la región central del país, Francisco Morazán tendrá máximas de 32 grados y mínimas de 19, acompañado de lluvias. De igual manera, Comayagua registrará temperaturas de 35 grados y mínimas de 22 con probabilidades de precipitaciones. La Paz también aparece entre los departamentos con posibles lluvias este sábado.
En el oriente del territorio nacional, El Paraíso tendrá máximas de 33 grados y mínimas de 20, mientras que Olancho alcanzará los 35 grados con mínimas de 23. Ambos departamentos figuran entre las zonas donde la vaguada podría dejar lluvias y actividad eléctrica aislada.
En el Caribe hondureño, Atlántida presentará máximas de 32 grados y mínimas de 25. Colón tendrá temperaturas de hasta 35 grados con probabilidad de lluvias, mientras que Islas de la Bahía reportará máximas de 32 y mínimas de 27, también con condiciones inestables.
Finalmente, Intibucá y Yoro estarán entre los departamentos con lluvias previstas para este sábado. Intibucá registrará un ambiente más fresco, con máximas de 27 grados y mínimas de 15, siendo una de las temperaturas más bajas del país.