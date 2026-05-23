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Lluvias con actividad eléctrica para 14 departamentos este sábado 23 de mayo: ¿dónde lloverá?

Una vaguada en superficie en el territorio nacional dejará lluvias y chubascos con actividad eléctrica aislada en al menos 14 departamentos de Honduras este sábado 23 de mayo

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 07:25
Lluvias con actividad eléctrica para 14 departamentos este sábado 23 de mayo: ¿dónde lloverá?
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, conocida como (Copeco), informó que una vaguada en superficie estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica aislada este sábado 23 de mayo en al menos 14 departamentos de Honduras. Las precipitaciones llegarían principalmente durante horas de la tarde y noche.

 Foto: Canva
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De acuerdo con el pronóstico oficial, las zonas con mayor probabilidad de lluvias son el suroccidente, centro, sur, oriente y nororiente del país. Esta noticia genera expectativa entre la población hondureña, debido a que en las últimas semanas las altas temperaturas han predominado en casi todo el territorio nacional.

 Foto: Canva
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Copeco detalló que, pese a las precipitaciones pronosticadas, las temperaturas cálidas continuarán afectando al país. Los departamentos del sur seguirán registrando el ambiente más sofocante, especialmente en Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán temperaturas cercanas a los39 y 40 grados centígrados.

 Foto: Copeco
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En el departamento de Choluteca se esperan temperaturas máximas de 40 grados y mínimas de 26, además de probabilidad de lluvias. Mientras tanto, Valle registrará máximas de 39 grados y mínimas de 26, también con posibilidades de precipitaciones durante la jornada.

 Foto: Copeco
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En la zona norte del país, Cortés alcanzará temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 25, aunque sin mayores probabilidades de lluvia. Santa Bárbara tendrá máximas de 37 y mínimas de 22 grados, manteniendo un ambiente bastante cálido.

 Foto: Canva
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Por otra parte, varios departamentos del occidente sí presentarán condiciones inestables. Copán reportará máximas de 34 y mínimas de 21 grados con probabilidad de lluvias, mientras que Ocotepeque tendrá temperaturas de hasta 35 grados y mínimas de 19. Lempira también registrará lluvias aisladas con máximas de 35 grados.

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En la región central del país, Francisco Morazán tendrá máximas de 32 grados y mínimas de 19, acompañado de lluvias. De igual manera, Comayagua registrará temperaturas de 35 grados y mínimas de 22 con probabilidades de precipitaciones. La Paz también aparece entre los departamentos con posibles lluvias este sábado.

 Foto: Copeco
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En el oriente del territorio nacional, El Paraíso tendrá máximas de 33 grados y mínimas de 20, mientras que Olancho alcanzará los 35 grados con mínimas de 23. Ambos departamentos figuran entre las zonas donde la vaguada podría dejar lluvias y actividad eléctrica aislada.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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En el Caribe hondureño, Atlántida presentará máximas de 32 grados y mínimas de 25. Colón tendrá temperaturas de hasta 35 grados con probabilidad de lluvias, mientras que Islas de la Bahía reportará máximas de 32 y mínimas de 27, también con condiciones inestables.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Finalmente, Intibucá y Yoro estarán entre los departamentos con lluvias previstas para este sábado. Intibucá registrará un ambiente más fresco, con máximas de 27 grados y mínimas de 15, siendo una de las temperaturas más bajas del país.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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