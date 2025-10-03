Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca

Un nuevo crimen se registró la noche del jueves 2 de octubre, cuando una joven fue asesinada con saña en una cantina en el sector de Palestina, en Patuca, departamento de Olancho. A continuación los detalles de lo que habría ocurrido esa noche:
Su nombre era Michell Palma y tenía 20 años. Su cuerpo fue encontrado en la mañana de este viernes con varias heridas de bala, al menos 12 disparos.
De manera preliminar se conoció que la joven salió a comprar bebidas alcohólicas en horas de la noche (razón por la que se encontraba en el establecimiento), pero no regresó a su vivienda.
El cuerpo de Michell fue encontrado con al menos 12 impactos de bala y, al momento del hallazgo, vestía una pijama de color blanco.
Una vecina de la víctima dijo a EL HERALDO que el lugar donde fue hallada el cuerpo de Palma estaba bastante alejado de donde vivía y, al ser encontrada en pijama en el sector, genera suspicacia sobre cómo llegó la joven hasta el lugar donde fue asesinada.
Aunque hasta el momento las autoridades no han dado mayores detalles sobre el crimen, el hecho ha causado consternación en Patuca.
Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información sobre cómo ocurrieron los hechos de este crimen, que hoy deja en luto a una familia.
En sus fotos compartidas en sus redes sociales, la joven se muestra como una apasionada por la ganadería y el modelaje.
Se conoció que Michell era hija única. Los usuarios de redes sociales enviaron mensajes de fortaleza tras su pérdida.
"Qué pesar, tan joven. Anny, descansa en paz. Resignación a su madre". "¡Ay Dios mío, pobrecita! Anny, descansa en paz, chula", son algunos de los comentarios en redes.