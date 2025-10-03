  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca

En horas de la noche, Michell Palma fue asesinada dentro de una cantina tras salir a comprar bebidas alcohólicas. Autoridades indicaron que presentaba al menos 12 disparos

  • 03 de octubre de 2025 a las 09:19
Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca
1 de 10

Un nuevo crimen se registró la noche del jueves 2 de octubre, cuando una joven fue asesinada con saña en una cantina en el sector de Palestina, en Patuca, departamento de Olancho. A continuación los detalles de lo que habría ocurrido esa noche:

 Foto: redes sociales
Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca
2 de 10

Su nombre era Michell Palma y tenía 20 años. Su cuerpo fue encontrado en la mañana de este viernes con varias heridas de bala, al menos 12 disparos.

 Foto: redes sociales
Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca
3 de 10

De manera preliminar se conoció que la joven salió a comprar bebidas alcohólicas en horas de la noche (razón por la que se encontraba en el establecimiento), pero no regresó a su vivienda.

Foto: redes sociales
Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca
4 de 10

El cuerpo de Michell fue encontrado con al menos 12 impactos de bala y, al momento del hallazgo, vestía una pijama de color blanco.

Foto: redes sociales
Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca
5 de 10

Una vecina de la víctima dijo a EL HERALDO que el lugar donde fue hallada el cuerpo de Palma estaba bastante alejado de donde vivía y, al ser encontrada en pijama en el sector, genera suspicacia sobre cómo llegó la joven hasta el lugar donde fue asesinada.

 Foto: redes sociales
Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca
6 de 10

Aunque hasta el momento las autoridades no han dado mayores detalles sobre el crimen, el hecho ha causado consternación en Patuca.

 Foto: redes sociales
Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca
7 de 10

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información sobre cómo ocurrieron los hechos de este crimen, que hoy deja en luto a una familia.

 Foto: redes sociales
Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca
8 de 10

En sus fotos compartidas en sus redes sociales, la joven se muestra como una apasionada por la ganadería y el modelaje.

 Foto: redes sociales
Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca
9 de 10

Se conoció que Michell era hija única. Los usuarios de redes sociales enviaron mensajes de fortaleza tras su pérdida.

 Foto: redes sociales
Fue hallada con 12 disparos dentro de una cantina: crimen de Michell Palma en Patuca
10 de 10

"Qué pesar, tan joven. Anny, descansa en paz. Resignación a su madre". "¡Ay Dios mío, pobrecita! Anny, descansa en paz, chula", son algunos de los comentarios en redes.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos