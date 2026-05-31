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¿De cuánto es el aumento acumulado del cilindro de gas doméstico entre mayo y junio?

El producto en su presentación de 25 libras sumará el segundo incremento desde el 1 de junio, provocando un impacto no solo en los hogares sino también en negocios

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 11:00
¿De cuánto es el aumento acumulado del cilindro de gas doméstico entre mayo y junio?

El GLP doméstico también se vende en cilindros de 10 y 20 libras, pero el más popular es el de 25 libras.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores de Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso doméstico en su presentación de 25 libras pagarán más a partir de este lunes 1 de junio de 2026.

Aunque goza de un subsidio, que ahora denominan apoyo económico temporal, desde mayo de 2026 ese porcentaje lo debe asumir la población que utiliza este producto para la cocción de alimentos, tanto en hogares como negocios.

Al sumar las variaciones correspondientes entre mayo y junio, el chimbo de gas sumará un alza de 11.49 lempiras en el Distrito Central, constató EL HERALDO con datos divulgados por la Secretaría de Energía (Sen).

De 7.48 lempiras fue el encarecimiento que experimentó este refinado del petróleo el mes pasado, mientras que para junio se determinó un incremento de 4.01 lempiras.

En tal sentido, el cilindro de gas doméstico de 25 libras se comprará a 249.62 lempiras en la capital a partir del 1 de junio.

Este nuevo aumento genera un impacto no solo en las viviendas, sino también en los establecimientos comerciales que utilizan el referido carburante y deben trasladarle ese costo a los clientes, provocando así una espiral inflacionaria.

¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Acumulado

Por otro lado, la gasolina regular acumulará 20 semanas de elevaciones contabilizadas desde el 19 de enero pasado.

El combustible que se vendía a 89.53 lempiras el galón, pero a partir del 1 de junio pasa a costar 134.85 lempiras, es decir una diferencia de 45.32 lempiras.

Pese a estar subsidiado de forma parcial, este refinado del crudo ha alcanzado precios históricos en el territorio hondureño.

Precios de combustibles y de energía amenazan con asfixiar a hogares y empresas

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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