¿De cuánto es el aumento acumulado del cilindro de gas doméstico entre mayo y junio?

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores de Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso doméstico en su presentación de 25 libras pagarán más a partir de este lunes 1 de junio de 2026.

Aunque goza de un subsidio, que ahora denominan apoyo económico temporal, desde mayo de 2026 ese porcentaje lo debe asumir la población que utiliza este producto para la cocción de alimentos, tanto en hogares como negocios.

Al sumar las variaciones correspondientes entre mayo y junio, el chimbo de gas sumará un alza de 11.49 lempiras en el Distrito Central, constató EL HERALDO con datos divulgados por la Secretaría de Energía (Sen).

De 7.48 lempiras fue el encarecimiento que experimentó este refinado del petróleo el mes pasado, mientras que para junio se determinó un incremento de 4.01 lempiras.

En tal sentido, el cilindro de gas doméstico de 25 libras se comprará a 249.62 lempiras en la capital a partir del 1 de junio.

Este nuevo aumento genera un impacto no solo en las viviendas, sino también en los establecimientos comerciales que utilizan el referido carburante y deben trasladarle ese costo a los clientes, provocando así una espiral inflacionaria.