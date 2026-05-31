Estado sigue en deuda con las personas con discapacidad; demandan ser atendidas

Tegucigalpa, Honduras.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), señala que la falta de armonización normativa, la ausencia de políticas públicas efectivas y la persistencia de barreras, es parte de la deuda estructural que el Estado hondureño mantiene con las personas con discapacidad. Esa situación limita a los discapacitados el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Pese a que Honduras ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace casi dos décadas, este sector vulnerable, que representan el 15% de la población hondureña, enfrenta grandes limitaciones para el ejercicio y goce de sus derechos.

Entre las limitantes está la desigualdad de las condiciones en las que viven y la falta de accesibilidad a diversos servicios, situación que les imposibilita alcanzar una vida independiente e inclusiva en la sociedad o su comunidad Ricardo López, Delegado Adjunto del Conadeh, considera que, “de manera reiterada han denunciado esas barreras que enfrentan las personas con discapacidad, las que van desde temas de accesibilidad, la falta de la participación política y el acceso a derechos fundamentales”. “Si bien la Convención representó un cambio de paradigma, al reconocer a las personas con discapacidad como sujetas plenas de derechos y no como objetos de asistencia, en Honduras, ese mandato aún no se traduce plenamente en transformaciones institucionales concretas”, aseguró López.

Además de eso, es del criterio que “la falta de voluntad política para la armonización legislativa quedó evidenciada con el impulso, en el 2008, de un proceso de revisión de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, pero que la iniciativa permaneció años sin aprobación en el Congreso Nacional”. “Aunque en diciembre de 2024 se presentó nuevamente la moción y, en 2025, fue revisada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la ausencia de aprobación definitiva evidenció la limitada prioridad política que históricamente ha tenido la agenda de discapacidad”, señaló Ricardo López. “Propuestas como la Política Nacional de Salud Mental y la Política para las Personas con Discapacidad, no lograron consolidarse ni implementarse plenamente, lo que refleja la ausencia de voluntad política para convertir compromisos internacionales en acciones concretas con presupuesto, indicadores y mecanismos de seguimiento”, dijo López.