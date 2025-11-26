Aceras invadidas dificultan la movilidad de personas con discapacidad visual

Tegucigalpa, Honduras.- Para las personas con discapacidad visual, el bastón y las guías podotáctiles son herramientas indispensables para una circulación peatonal segura.

Sin embargo, los obstáculos y la falta de continuidad en diversas rutas de la capital convierten estos trayectos en un laberinto inesperado, pese a haber sido concebidos como un apoyo para la movilidad.

Según Wilberto Díaz, profesor de la Escuela para ciegos Pilar Salinas, las constantes interferencias viales en las huellas podotáctiles son un factor de aislamiento para las más de 11 mil personas con discapacidad visual en la capital.

"Muchas personas con discapacidad visual definitivamente prefieren a veces no salir de sus casas porque se sienten rechazados, afecta en su independencia, es decir, deben ir acompañados, y eso les afecta muchísimo", aseguró.

Para Díaz, muchas aceras son especialmente invadidas en sectores con alto tráfico poblacional debido a la poca educación vial y peatonal que existe respecto al tema.

"Las aceras no son muy amplias, y eso dificulta los procesos para poder hacer, y cuidar las selañizaciones podotáctiles en la capital", explicó.