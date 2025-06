Al menos 50 centros claman por fondos para atender personas con discapacidad

“Como sector marginado y vulnerable , no podemos seguir siendo ignorados ni excluidos de decisiones que afectan directamente nuestras vidas”, señala el comunicado luego de enumerar varias exigencias que el gobierno no ha cumplido.

Escuela capitalin Pilar Salinas, el faro que ilumina a los no videntes

La Escuela para ciegos Pilar Salinas, no escapa de la falta de fondos. Su directora, Victoria Rosales informó a El Heraldo que solo para la escuela se le deben transferir 900 mil lempiras al año; no obstante, este 2025 no se ha recibido ni un solo centavo.

“Las personas con discapacidad somos ciudadanas y ciudadanos con plenos derechos humanos y políticos. La falta de respuesta institucional ha traspasado los límites del respeto, la legalidad y la dignidad. Hemos agotado los espacios de diálogo con las autoridades de Sedesol y Proasol, sin encontrar voluntad política ni compromiso efectivo”, establece un comunicado de las organizaciones.

Rosales indicó que solicitan al menos 13 millones de lempiras del total del presupuesto del año, ya que están sobreviviendo sin presupuesto.

“Por ello, solicitamos una reunión urgente con la máxima autoridad del país. Esta es una oportunidad para reafirmar que en su gobierno no hay ciudadanía de segunda categoría”, menciona el documento publicado por estas organizaciones.

A su criterio, en el gobierno solo son excusas. “En el caso de nosotros, como Escuela Pilar Salinas, liquidamos y nunca hemos perdido un centavo. Primera vez que llegamos a estas fechas sin transferencia. Nosotros llevamos todo al día”, aseguró la directora.