Deportaciones de hondureños desde Estados Unidos aumentan más del 75% en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El número de hondureños retornados desde Estados Unidos (EEUU) experimentó un incremento significativo durante los primeros cinco meses de 2026, casi duplicando la cifra registrada en el mismo período de 2025. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), entre el 1 de enero y el 28 de mayo de 2026, un total de 17,531 compatriotas retornaron al territorio hondureño desde el país norteamericano. En el mismo período de 2025, la cantidad de retornados fue de 9,969, lo que evidencia un fuerte repunte en las deportaciones, superior al 75% en comparación con el año anterior.

L​​​​​​os datos confirman un incremento significativo en los procesos de expulsión, marcados por los severos controles migratorios implementados en Estados Unidos, señalan expertos. En total, 19,364 hondureños han regresado al país, de los cuales el 91 % provienen de Estados Unidos. Desde México, el INM reporta la llegada de 1,750 connacionales (9 %), mientras que de Guatemala retornaron 83 personas. De los retornados desde Estados Unidos, un total de 14,279, es decir, el 81 %, fueron deportados por las autoridades estadounidenses como parte de sus políticas migratorias. Asimismo, 3,252 personas regresaron de manera voluntaria al territorio nacional, según los datos oficiales. En cuanto a las edades, la población más afectada se concentra en jóvenes y adultos en edad productiva. El grupo de 21 a 30 años lidera con 6,526 casos, seguido por las personas de 31 a 40 años, con 5,452 retornos.