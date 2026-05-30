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Vaguada dejará lluvias y nubosidad en gran parte Honduras este domingo

Un cambio repentino en la atmósfera alterará el clima este domingo. Entérese qué departamentos registrarán fuertes tormentas y cuáles reportarán calor

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 18:24
Vaguada dejará lluvias y nubosidad en gran parte Honduras este domingo

Vaguada cambiará el clima este domingo, conozca en qué regiones habrá tormentas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en niveles medios de la atmósfera marcará las condiciones climáticas de Honduras este domingo 31 de mayo, favoreciendo el incremento de la nubosidad y de las lluvias en distintas regiones del país.

De acuerdo con Carlos Alfaro, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el sistema atmosférico provocará cambios en el comportamiento del tiempo durante la jornada.

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"Una vaguada en niveles medios producirá convergencia de humedad, lo que aumentará la nubosidad y generará chubascos", explicó Alfaro.

Según el pronóstico, las precipitaciones más significativas se concentrarán en las regiones occidental, central y sur del territorio nacional. El especialista indicó que se esperan "chubascos de moderada intensidad en las regiones occidente, centro y sur del país".

Mientras tanto, en el resto de Honduras también se registrarán lluvias, aunque con menor intensidad. Alfaro detalló que habrá "chubascos débiles aislados en las regiones norte y oriente".

En cuanto a las condiciones marítimas, el informe señala que no se prevén alteraciones importantes. El oleaje permanecerá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Las temperaturas más elevadas del país se pronostican para Cortés, con una máxima de 34 C°, y Choluteca, con 33 C°. También se esperan máximas de 32 C° en Atlántida, Valle, Comayagua y Olancho.

En la zona central, Francisco Morazán alcanzará una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°, mientras que La Paz registrará entre 21 C° y 31 C°. Comayagua tendrá valores entre 20 C° y 32 C°.

Para el occidente del país, las temperaturas oscilarán entre los 22 C° y 30 C°. Intibucá presentará la máxima más baja, con 22 C°, mientras que Lempira llegará a 30 C°. Copán alcanzará 29 C° y Ocotepeque 28 C°.

En la región atlántica, Atlántida tendrá temperaturas entre 23 C° y 32 C°; Colón entre 21 C° y 31 C°; e Islas de la Bahía entre 27 C° y 31 C°. En todos estos departamentos se prevén cielos nublados con chubascos y tormentas.

En el oriente y noroccidente, Olancho registrará entre 24 C° y 32 C°; Santa Bárbara entre 24 C° y 31 C°; Gracias a Dios entre 27 C° y 31 C°; Yoro entre 20 C° y 28 C°; y El Paraíso entre 20 C° y 27 C°, bajo condiciones de cielo nublado con lluvias y tormentas.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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