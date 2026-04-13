SAG sugiere evitar siembras anticipadas para reducir pérdidas de cultivos

Tegucigalpa, Honduras.- El subsecretario de Caficultura, Francisco Ordóñez, pidió a los productores "evitar siembras anticipadas y estar muy atentos a los boletines para reducir riesgos de pérdidas por variedad climática".

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que en mayo Honduras se verá afectada por el fenómeno de El Niño moderado, sin embargo, lo difícil será en julio cuando empiece la canícula.

También adelantó que en abril se prevé ausencia de lluvias y que es posible que la siembra de primera se retrase al menos una semana por la misma causa. En el documento "Perspectiva Climática, temporada seca 2026", Cenaos enlistó 89 municipios donde la situación podría ser más crítica, todos ubicados en el sur, centro y nororiente.

Es por eso que dentro de "las expectativas de lo que está haciendo la SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería), lo que platicamos a nivel de todos los técnicos, todos los viceministros, el ministro Molina muy activo en las acciones de cerca de este tema prioritario y, sobre todo, por el tema de seguridad alimentaria, es que la SAG mantiene discusión constante de boletines agroclimáticos para orientar las decisiones que puedan tomar los productores en el campo", afirmó Ordóñez.

Dijo que los pronósticos muestra que El Niño será débil, pero que mantienen monitoreo constante a los boletines y están trabajando de cerca con los productores, especialmente de los 89 municipios más vulnerables.

Según él, en el Canal Seco se debe promover el uso de cultivos de ciclo corto porque al usarlos se garantiza que "con la poca agua podamos lograr la cosecha y cuando hablamos de cultivos de ciclo corto y que se dan muy bien en la zona del canal seco, estamos hablando de incentivar mucho el tema de la siembra de sorbo, de ajonjolí y de frijol, que el frijol es elemental en la seguridad alimentaria de nuestro país".

Incluso, dijo que están trabajando con la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta) para entregar el bono ganadero, cafetalero y tecnológico.

"En esas líneas de bonos están las líneas de semillas, se está trabajando con Dicta, con las universidades, con Zamorano, con la cooperación internacional para evaluaciones, para poder en el bono poder llevarle a los productores de granos básicos semilla tolerante al tema de sequía", detalló.

Con estos incentivos, según el funcionario, se estarían solventando una de las inquietudes de los productores, quienes dudan de sembrar en este 2026.

El temor de los los productores no solo viene por los efectos del cambio climático sino por el alto costo de sembrar debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán, que repercute de forma indirecta en Honduras.

"Hay una comunicación bastante cercana entre productores y gobierno, con instrucciones del presidente, con instrucciones del ministro Molina, y estamos coordinados con Dicta, con todos los que tienen que ver en el tema productivo para poder, aún en alguna condición adversa que se presente en el país, garantizar la seguridad alimentaria y, sobre todo, la producción de frijoles", respondió.

Según la SAG, para este 2026 se espera que la producción de maíz alcance los 15 millones de quintales, 3 millones de quintales de frijol, mientras que con el arroz existe "un desafío más grande porque la mayor parte se importa, pero se está trabajando, hay reuniones permanentes en los productores de la zona norte con el tema del arroz para apoyarlos y para tomar decisiones conjuntas", puntualizó Ordóñez.