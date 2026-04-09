Calor y condiciones secas predominan este viernes en gran parte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas dominarán este viernes 10 de abril en la mayor parte de Honduras, según el pronóstico oficial.
El ingreso de humedad proveniente del mar Caribe generará precipitaciones débiles y aisladas en algunas zonas del país durante la tarde, principalmente en el norte y oriente.
“Tenemos condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”, informó Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos.
El especialista detalló que “por la tarde el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe provocará precipitaciones débiles aisladas sobre la región norte y oriente”.
En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta estabilidad relativa en ambos litorales, con alturas moderadas del oleaje.
“El oleaje, tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, de 1 a 3 pies de altura”, precisó Centeno.
Temperaturas
Sobre las temperaturas, en Tegucigalpa se espera una máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región central se registrarán máximas de 34 C° y mínimas de 18 C°.
Para la región insular, las temperaturas oscilarán entre los 29 C° de máxima y 25 C° de mínima, en tanto que en la zona norte se prevén valores de hasta 31 C° y mínimos de 22 C°.
En el oriente del país, el termómetro alcanzará los 32 C° con mínimas de 18 C°, mientras que en el sur se reportarán las temperaturas más altas con 40 C° y mínimas de 25 C°.
Finalmente, en la región occidental se esperan máximas de 32 C° y mínimas de 14 C°, de acuerdo con el reporte emitido por Cenaos, dependencia de Copeco.
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