Calor y condiciones secas predominan este viernes en gran parte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas dominarán este viernes 10 de abril en la mayor parte de Honduras, según el pronóstico oficial. El ingreso de humedad proveniente del mar Caribe generará precipitaciones débiles y aisladas en algunas zonas del país durante la tarde, principalmente en el norte y oriente.

“Tenemos condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”, informó Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos. El especialista detalló que “por la tarde el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe provocará precipitaciones débiles aisladas sobre la región norte y oriente”. En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta estabilidad relativa en ambos litorales, con alturas moderadas del oleaje. “El oleaje, tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, de 1 a 3 pies de altura”, precisó Centeno.

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