Los cortes de energía para este viernes 10 de abril: ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía programados para este viernes 10 de abril en varias regiones del país. Según en ente energético, la interrupción del servicio será debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, líneas de transmisión y transformadores de potencia.

A continuación el listado completo de lugares en los que no habrá luz durante varias horas este viernes:

Distrito Central

9:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. en: Parte del Hospital Escuela, Hospital Materno Infantil, BOMOHSA, Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, Morgue Judicial, Facultad de Medicina UNAH, Supermercados La Colonia #1, Plantel de Distribución ENEE, Bodegas Larach, Impelsa, parte del BCIE y zonas aledañas. 9:00 a.m. a 4:00 p.m.: Sectores específicos que incluyen otra parte del Hospital Escuela, Agencia Autoexcel, Bodegas del IHSS, parte del BCIE y zonas aledañas.

San Pedro Sula: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

INHDELVA SPS (Plantel Nike Factory), Bomba de agua familia Giacoman, colonias Maranatha, Villa Ernestina II, Durpasa, Brisas del Polvorín, Perfecto Vásquez, Municipal, El Periodista, Villa Asturias I y II, Miguel Ángel Pavón I y II, Brisas del Merendón (Brisas del Campo), El Paraíso; residenciales Valle Escondido, Villas del Valle; Caseríos Hacienda San Antonio y Hacienda San Jorge, Blue Warehouse 1, Tranycop, Bodega Walmart y Bodega Nestle.

Valle de Ángeles: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Restaurante Las Tejitas, Restaurante La Florida, Hospital Adventista, Centro de Valle de Ángeles, Plaza El Edén, Campo Scout, aldea El Tablón, aldea El Portillo, Barrio El Cantón, aldea Liquidámbar, Salida a San Juancito y zonas circundantes.

Comayagua y La Paz: de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Generación Zinguizapa, La Mundial, Plaza Milleniun, Boulevard Roberto Larios, Universidad José Cecilio del Valle, barrio Lourdes, colonia Tres Caminos, Brisas de Altamira, Piedras Bonitas Sur, San Blas, San Sebastián, colonia Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines de Capiro, Los Arcos, Miravalle, aldeas Capiro, La Guadalupe, El Volcán, La Oki, Capensi, La Sampedrana, El Tamarindo, La Harris. Colonia Los Geranios, Santa Lucía, aldea La Jaguita, El Paraíso, El Matazano, aldea Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de la Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio; El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de La Libertad, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, residencial Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, Agua Fría, Mata de Plátano, Club Campo de Golf, El Edén, Escuela Saint Johns, Nido de Águilas, Instituto El IHCI, Rastro Municipal, El Rosario y Agua Salada. Plaza Santa Mónica, Colonia Escoto, Maxi Despensa, Hotel Santa María, Valladolid, Prados de Comayagua, Villa Marías, Las Liconas, Ajuterique, Lejamaní; Ciudad de La Paz (Hospital Roberto Suazo Córdoba, Alcaldía, bancos Atlántida y Occidente, Plaza Montecristo, Hospital y Clínica Montecillos, RNP, Mansucopa, Plaza Elena de Carías, Casa de la Cultura, Palacio Judicial. Iglesia Los Dolores, escuelas Ramón Rosa, Manuel Bonilla, Dionisio de Herrera, Adelina Martínez y Francisco Varela, Distribuidores Molineros, Supermercados El Pueblo y Starline, Eco Grupo.SA, Filtro de agua SANAA, Jefatura de Tránsito, Hospital y Clínica La Paz); Yarumela, ANAPO La Paz, Compañía Avícola Centroamericana, Res. Nuevo Amanecer, Inversiones Titi, Cane, San Sebastián, Humuya, Lamaní, Tepanguare, Piedras de Moler, El Astillero, aldea Pacheco, El Playón, Piedra Parada. Guachipilín, Concepción de Soluteca, San Pedro Tutule, El Naranjo, Las Limas, Agua Fría, Las Moras, Los Mangos, El Matasano, Quilaperque, La Peñita y zonas aledañas. Generación Coyolar, Generación San Alejo, colonia 1 y 2 de Mayo, colonia San Miguel 1 y 2, Villas Universitarias, Molinos de Honduras, Cervecería Hondureña, Centro de Salud San José, U.N.A.H. Regional Comayagua. Residencial Valle Dorado, Bodegas de la Pepsi, OLAM, Relleno Sanitario, Villa Mark Park, Alimentos Maravilla, Unilever, Aeropuerto Internacional Palmerola, aldeas San Nicolás, Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, San José, Las Mercedes, Palmerola, Las Flores, Las Mesas; Rancho Chiquito, El Higuito, aldea Pepineros, Compañía IAGSA, Corporación Dinant-ISIMA, El Trapichito, El Rodeo, El Coquito, Fincas del Carmen. Generación Churune, barrio Cabañas, barrio Independencia, colonia Mazzarella, Colonia Mejicapa, barrio Arriba, barrio Torondón, Comayagua Medical Center, barrio Abajo, Colonia Casa Blanca, Jarin, Colonia San Martín, Colonia Los Almendros, barrio La Zarcita, Colonia Pinto, Colonia Fuerzas Armadas, Colonia Milagro de Dios, Colonia Voluntades Unidas, Policía Nacional, Colonia Iván Betancourth, Colonia 9 de Noviembre.

Colonia Sagrado Corazón, Residencial Villa Santa Martha, Las Anonas, Mejores Alimentos, Recursos Naturales, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra. La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal, Joya del Blanco Minas de Oro, La Laguna y Agua Blanca. Exportadora del Atlántico, Atolera Alejandra, Valladolid, La Pirámide, Villa de San Antonio, Hospital San Benito, Colonia Morazán, Nueva Comayagua, Tenguaje, Escuela Nacional de Transporte Terrestre, Edificio Judicial Comayagua. Residencial Santa María, Instituto Técnico Policial, Residencial Los Álamos, La Quinta Valladolid, Ciudad Nueva Comayagua, Residencial del Sol, Colegio Bilingüe Católico, Residencia La Estancia, Constructora Moncada y La Villa del Corral.Zonas sin energía en Sonaguera, Trujillo y Colón (Subestación Isletas).

Colón: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.