Defensores de Honduras pide juicio político a diputados que integraron comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras se pronunció este lunes -13 abril- sobre los procesos de juicio político en curso y reiteró su vigilancia ante las denuncias ciudadanas que han derivado en estas acciones. El grupo señaló que este mecanismo tiene un carácter estrictamente constitucional y busca ejercer control político legítimo sobre funcionarios que habrían violentado la ley. “Reafirmamos que este mecanismo tiene un propósito estrictamente institucional y constitucional: ejercer control político legítimo sobre funcionarios que, con sus actos, hayan violentado la ley y quebrantado el orden jurídico”, expresó la plataforma.

Asimismo, indicó que el control político es fundamental para garantizar la supremacía de la Constitución sobre intereses particulares o partidarios. En su pronunciamiento, la organización también cuestionó la actuación de la magistrada Rebeca Raquel Obando, al considerar que su renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no la exime de responsabilidades. “La ciudadanía ha recibido como una grave afrenta la maniobra... Tal conducta no extingue las responsabilidades derivadas de sus actos”, señalaron. La plataforma también consideró procedente impulsar juicios políticos contra diputados que integraron la Comisión Permanente que designó al exfiscal Johel Zelaya.