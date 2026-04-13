Defensores de Honduras pide juicio político a diputados que integraron comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras se pronunció este lunes -13 abril- sobre los procesos de juicio político en curso y reiteró su vigilancia ante las denuncias ciudadanas que han derivado en estas acciones.
El grupo señaló que este mecanismo tiene un carácter estrictamente constitucional y busca ejercer control político legítimo sobre funcionarios que habrían violentado la ley.
“Reafirmamos que este mecanismo tiene un propósito estrictamente institucional y constitucional: ejercer control político legítimo sobre funcionarios que, con sus actos, hayan violentado la ley y quebrantado el orden jurídico”, expresó la plataforma.
Asimismo, indicó que el control político es fundamental para garantizar la supremacía de la Constitución sobre intereses particulares o partidarios.
En su pronunciamiento, la organización también cuestionó la actuación de la magistrada Rebeca Raquel Obando, al considerar que su renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no la exime de responsabilidades.
“La ciudadanía ha recibido como una grave afrenta la maniobra... Tal conducta no extingue las responsabilidades derivadas de sus actos”, señalaron.
La plataforma también consideró procedente impulsar juicios políticos contra diputados que integraron la Comisión Permanente que designó al exfiscal Johel Zelaya.
Además, exigió al actual fiscal general Pablo Reyes Theodore avanzar con investigaciones pendientes, incluyendo denuncias que involucran a distintos funcionarios.
Entre los señalados mencionaron al presidente del Congreso, Luis Redondo Guifarro, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández Aguilar.
La organización enfatizó que sus acciones buscan fortalecer la institucionalidad y no responden a intereses políticos: “No se trata de revancha política, sino de deducir responsabilidades... contra el sistema democrático”, indicaron.
Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía, instituciones y organismos de control a mantener vigilancia activa sobre estos procesos. También exhortaron al CN a continuar con los juicios políticos respetando el debido proceso y las garantías legales.
Finalmente, la plataforma sostuvo que no debe haber impunidad ante posibles violaciones al orden constitucional. “La Constitución debe prevalecer sobre los abusos del poder, y quienes la agreden deben responder”, concluyeron.