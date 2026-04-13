  1. Inicio
  2. · Honduras

Día de juicio político: estos son los horarios en que acudirán funcionarios ante comisión del CN

Tres de los implicados comparecerán ante la comisión investigadora, mientras el consejero suspendido del CNE, Marlon Ochoa, confirmó que no asistirá

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 07:10
Día de juicio político: estos son los horarios en que acudirán funcionarios ante comisión del CN

En esta jornada especifica la comisión investigadora indagará sobre delitos como traición a la patria, sedición y abuso de autoridad.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional dio trámite a una denuncia que solicita la apertura de juicio político contra varios funcionarios vinculados a organismos electorales.

Cuatro de los señalados por presuntas irregularidades durante las elecciones generales de 2025 acuden este día al Congreso Nacional donde deberán responder ante los argumentos y cuestionamiento de la comisión investigadora.

¿Cómo funciona el juicio político y por qué requiere de 86 votos en el Congreso?

La intensa jornada iniciará sin la asistencia del citado consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, como él mismo lo anunció la semana pasada.

Horario de juicios políticos de este 13 de abril

9:00 a.m.: Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente suspendido.

11:00 a.m.: Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), actualmente suspendido de su cargo.

¿Quiénes son los funcionarios sometidos a juicio político en el Congreso Nacional?

1:00 p.m.: Lourdes Maribel Mejía Estapé, magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

3:00 p.m.: Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

De acuerdo con el artículo 234 constitucional "procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional”.

Este procedimiento se aplica cuando en contra, de los funcionarios antes mencionados, existe denuncia grave en el desempeño en su cargo por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.

En esta jornada especifica se les acusa de delitos como traición a la patria, sedición y abuso de autoridad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias