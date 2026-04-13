Día de juicio político: estos son los horarios en que acudirán funcionarios ante comisión del CN

Cuatro de los señalados por presuntas irregularidades durante las elecciones generales de 2025 acuden este día al Congreso Nacional donde deberán responder ante los argumentos y cuestionamiento de la comisión investigadora.

Tegucigalpa, Honduras. - El Congreso Nacional dio trámite a una denuncia que solicita la apertura de juicio político contra varios funcionarios vinculados a organismos electorales.

La intensa jornada iniciará sin la asistencia del citado consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa , como él mismo lo anunció la semana pasada.

De acuerdo con el artículo 234 constitucional "procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional”.

Este procedimiento se aplica cuando en contra, de los funcionarios antes mencionados, existe denuncia grave en el desempeño en su cargo por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.

En esta jornada especifica se les acusa de delitos como traición a la patria, sedición y abuso de autoridad.