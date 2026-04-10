¿Quiénes son los funcionarios sometidos a juicio político en el Congreso Nacional?

El Congreso Nacional dio trámite a una denuncia que solicita la apertura de juicio político contra varios funcionarios vinculados a organismos electorales, señalados por presuntas irregularidades durante las elecciones generales de 2025.
Entre los principales implicados figura Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
También fueron incluidos Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrados suplentes del mismo tribunal.
La denuncia, leída en el pleno legislativo, sostiene que las actuaciones de estos funcionarios podrían constituir faltas graves en el ejercicio de sus cargos, afectando el desarrollo institucional del proceso electoral.
En el caso de Ochoa, se le atribuyen presuntos delitos como traición a la patria, sedición y abuso de autoridad. Según el documento, habría interrumpido sesiones del CNE en momentos clave antes, durante y después de los comicios del 30 de noviembre.
Durante la sesión, también se incluyó a Karen Álvarez, consejera suplente del CNE; sin embargo, la lectura fue interrumpida tras presentarse su renuncia. Posteriormente, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, ordenó retirar la acusación en su contra.
El documento plantea que los funcionarios sean suspendidos de sus cargos mientras se desarrolla la investigación. La admisión del juicio político fue aprobada con 91 votos a favor, sin el respaldo de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) ni de algunos diputados liberales.
Por su parte, Marlon Ochoa adelantó que no acudirá a la citación del Congreso, al considerar que el resultado del proceso ya estaría definido. “Mi asistencia es innecesaria”, indicó, al cuestionar la imparcialidad del procedimiento.
Los congresistas que impulsan la denuncia, Sergio Figueroa Velásquez, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Miguel Edgardo Motiño Castellanos, señalaron que, una vez concluido el proceso, el pleno deberá decidir si procede la destitución de los señalados.
Los señalamientos incluyen acusaciones por actuaciones contrarias a la Constitución, así como negligencia e incapacidad en el desempeño de funciones durante el proceso electoral.
Hasta el momento, Mario Morazán y los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta no se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos ni sobre el proceso en su contra.