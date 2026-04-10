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¿Quiénes son los funcionarios sometidos a juicio político en el Congreso Nacional?

El Congreso admitió denuncias contra autoridades del CNE y TJE por presuntas faltas en el proceso electoral en noviembre de 2025

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 08:14
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El Congreso Nacional dio trámite a una denuncia que solicita la apertura de juicio político contra varios funcionarios vinculados a organismos electorales, señalados por presuntas irregularidades durante las elecciones generales de 2025.

 Foto: redes sociales
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Entre los principales implicados figura Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

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También fueron incluidos Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrados suplentes del mismo tribunal.

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La denuncia, leída en el pleno legislativo, sostiene que las actuaciones de estos funcionarios podrían constituir faltas graves en el ejercicio de sus cargos, afectando el desarrollo institucional del proceso electoral.

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En el caso de Ochoa, se le atribuyen presuntos delitos como traición a la patria, sedición y abuso de autoridad. Según el documento, habría interrumpido sesiones del CNE en momentos clave antes, durante y después de los comicios del 30 de noviembre.

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Durante la sesión, también se incluyó a Karen Álvarez, consejera suplente del CNE; sin embargo, la lectura fue interrumpida tras presentarse su renuncia. Posteriormente, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, ordenó retirar la acusación en su contra.

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El documento plantea que los funcionarios sean suspendidos de sus cargos mientras se desarrolla la investigación. La admisión del juicio político fue aprobada con 91 votos a favor, sin el respaldo de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) ni de algunos diputados liberales.

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Por su parte, Marlon Ochoa adelantó que no acudirá a la citación del Congreso, al considerar que el resultado del proceso ya estaría definido. “Mi asistencia es innecesaria”, indicó, al cuestionar la imparcialidad del procedimiento.

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Los congresistas que impulsan la denuncia, Sergio Figueroa Velásquez, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Miguel Edgardo Motiño Castellanos, señalaron que, una vez concluido el proceso, el pleno deberá decidir si procede la destitución de los señalados.

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Los señalamientos incluyen acusaciones por actuaciones contrarias a la Constitución, así como negligencia e incapacidad en el desempeño de funciones durante el proceso electoral.

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Hasta el momento, Mario Morazán y los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta no se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos ni sobre el proceso en su contra.

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