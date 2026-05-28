“Cada uno es una batalla”: hondureño pide ayuda urgente para tratar tumores cerebrales

Tegucigalpa, Honduras.- Óscar Luis Crespo Cruz enfrenta una de las luchas más difíciles de su vida. El hondureño padece una enfermedad que provoca la aparición de tumores en el cerebro, la médula espinal y el cerebelo, condición que lo ha obligado a someterse a múltiples cirugías, sesiones de radioterapia y tratamientos constantes.
Su historia médica comenzó en 2015, cuando empezó a sentir un intenso dolor en la parte baja de la espalda. Según relató a EL HERALDO, el malestar era tan fuerte que ni siquiera podía permanecer sentado para comer.
Tras realizarse una resonancia magnética, los médicos detectaron un tumor en la columna vertebral y una semana después fue sometido a su primera cirugía.
Luego de la operación desarrolló fibromialgia, una enfermedad que le provoca dolor crónico y con la que continúa luchando hasta la actualidad.
Sin embargo, en 2022 apareció un nuevo tumor que obligó a una segunda intervención quirúrgica. La situación se agravó en 2023, cuando durante un chequeo anual los médicos descubrieron otros tres tumores. Después de varios estudios especializados, los especialistas confirmaron que se trataba de hemangioblastomas.
No obstante, el diagnóstico definitivo llegó siete meses después, período en el que la enfermedad avanzó rápidamente hasta dejarle un total de 17 tumores entre el cerebro y la médula espinal.
En 2024, Óscar fue sometido a una tercera cirugía en la que lograron remover 15 tumores. Posteriormente recibió 25 sesiones de radioterapia para tratar dos tumores adicionales ubicados en la médula espinal que no podían ser operados.
Cuando parecía haber esperanza, la enfermedad volvió a avanzar y en diciembre de 2025 le detectaron seis tumores más. Además, el pasado 22 de marzo de 2026 tuvo que ser ingresado de emergencia para una cuarta cirugía.
Según explicó, uno de los tumores comprimía más del 70 % de su médula espinal, situación que le provocó falla orgánica, problemas en el estómago, intestino y vejiga neurogénicos, además de pérdida de sensibilidad desde las costillas hasta los pies.
A pesar de las intervenciones, los tumores restantes continúan creciendo en la columna y el cerebelo.
De acuerdo con su testimonio, entre diciembre y mayo la cantidad de tumores pasó de seis a aproximadamente 24, entre grandes y pequeños.
Ahora necesita someterse con urgencia a un procedimiento especializado conocido como radiocirugía Gamma Knife, tratamiento que podría ayudar a detener el crecimiento de los tumores ubicados en el cerebro y la columna vertebral.
Óscar asegura que los médicos le han advertido que, a medida que los tumores avancen, podrían verse comprometidas funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la digestión y la capacidad de deglutir.
El costo total del tratamiento y los procedimientos médicos asciende a 950 mil lempiras, una cantidad imposible de cubrir para la familia. Actualmente Óscar no puede trabajar debido a su condición y sus padres son jubilados.
"Actualmente no puedo trabajar debido a mi condición, y mis padres son jubilados. Estos costos están fuera de nuestras posibilidades como familia", narró Óscar.
Ante esta situación, familiares y amigos han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos y darle una oportunidad de continuar luchando por su vida. Las personas que deseen colaborar pueden realizar sus donativos a la cuenta BAC 725987791, a nombre de Isbela Cruz Rivera, madre de Óscar Luis Crespo Cruz.
Aemás, las personas pueden llamar al 9914-4079 para más infromación o donaciones.