“Cada uno es una batalla”: hondureño pide ayuda urgente para tratar tumores cerebrales

Tegucigalpa, Honduras.- Óscar Luis Crespo Cruz enfrenta una de las luchas más difíciles de su vida. El hondureño padece una enfermedad que provoca la aparición de tumores en el cerebro, la médula espinal y el cerebelo, condición que lo ha obligado a someterse a múltiples cirugías, sesiones de radioterapia y tratamientos constantes.

Su historia médica comenzó en 2015, cuando empezó a sentir un intenso dolor en la parte baja de la espalda. Según relató a EL HERALDO, el malestar era tan fuerte que ni siquiera podía permanecer sentado para comer.

Tras realizarse una resonancia magnética, los médicos detectaron un tumor en la columna vertebral y una semana después fue sometido a su primera cirugía.

Luego de la operación desarrolló fibromialgia, una enfermedad que le provoca dolor crónico y con la que continúa luchando hasta la actualidad.

Sin embargo, en 2022 apareció un nuevo tumor que obligó a una segunda intervención quirúrgica. La situación se agravó en 2023, cuando durante un chequeo anual los médicos descubrieron otros tres tumores. Después de varios estudios especializados, los especialistas confirmaron que se trataba de hemangioblastomas.

No obstante, el diagnóstico definitivo llegó siete meses después, período en el que la enfermedad avanzó rápidamente hasta dejarle un total de 17 tumores entre el cerebro y la médula espinal.