"Ya no sabemos qué hacer": hondureño pide ayuda ante derrumbe en su hogar

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace más dos meses, los recuerdos y escombros se convirtieron en el día a día de don Edwin Salgado, un hondureño que perdió su hogar con las lluvias de octubre y solicita una mano solidaria para recuperarlo.

“Ya no sabemos qué hacer”, lamentó Salgado al narrar la difícil situación que enfrenta desde que un derrumbe destruyó por completo su vivienda.

En la aldea Zarabanda, en el municipio de Santa Lucía, la vida del hondureño dio un giro total al perder el hogar que construyó durante décadas. Un enorme socavón colapsó la estructura que consideraba su lugar seguro, dejándolo solo con recuerdos, esfuerzos y escombros.

Con una mirada preocupada, Edwin aseguró a EL HERALDO que bajo los escombros de lo que un día fue su colorido hogar solo quedan los restos de su esfuerzo de toda su vida.