"Ya no sabemos qué hacer": hondureño pide ayuda ante derrumbe en su hogar

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace más dos meses, los recuerdos y escombros se convirtieron en el día a día de don Edwin Salgado, un hondureño que perdió su hogar con las lluvias de octubre y solicita una mano solidaria para recuperarlo.
“Ya no sabemos qué hacer”, lamentó Salgado al narrar la difícil situación que enfrenta desde que un derrumbe destruyó por completo su vivienda.
En la aldea Zarabanda, en el municipio de Santa Lucía, la vida del hondureño dio un giro total al perder el hogar que construyó durante décadas. Un enorme socavón colapsó la estructura que consideraba su lugar seguro, dejándolo solo con recuerdos, esfuerzos y escombros.
Con una mirada preocupada, Edwin aseguró a EL HERALDO que bajo los escombros de lo que un día fue su colorido hogar solo quedan los restos de su esfuerzo de toda su vida.
"Es verdad que nosotros siempre vivimos en una casa de adobe, pero desde septiembre que la casa empezó a ceder y con el socavón que golpeó la zona, mi casa colapsó completamente", aseguró el hombre que con manos llenas de aceite para motor, busca construir su futuro.
"Desde que la casa se cayó no sé qué hacer, vivo con mis padres y personas de la tercera edad. Para muchas personas diciembre es una época bonita, pero para nosotros es muy difícil", aseguró con la voz rota.
Mano solidaria
Entre la incertidumbre y angustia, don Edwin pide una mano solidaria de personas de buen corazón que puedan ayudarlo en un momento tan difícil.
"Pido a los hondureños de todos lados que si pueden y tienen la voluntad, nos echen una mano, desde que mi hogar colapsó no sé que hacer para recuperarme y ayudar a mis padres al mismo tiempo", reiteró
Líneas de contacto
Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante depósito a nombre de Edwin José Salgado Hernández, en la cuenta de Banco Atlántida 2020272668, identidad 0826-1984-00229. Su contribución puede cambiar la vida para esta familia capitalina.
También se pueden hacer donaciones de cualquier tipo al número 9838-2948. Si necesita comunicarse directamente con el equipo de EL HERALDO para ampliar información, puede llamar o escribir al número 9940-0221.