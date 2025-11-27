Hondureña pide ayuda para su hija que desde hace 33 años sufre discapacidad cerebral

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace 33 años, Yolani Jazmín Andino vive con una discapacidad cerebral originada por fuertes convulsiones durante sus primeros meses de vida. Su madre, Midia Zerón pide apoyo para continuar brindándole los cuidados que necesita.
En la aldea de Zuntule, en el departamento de Francisco Morazán, la vida de Yolani Jazmín dio un giro cuando, con apenas dos meses de nacida, comenzó a sufrir altas fiebres y constantes convulsiones, recuerda su madre, Midia Zerón, quien desde entonces ha sido su cuidadora a tiempo completo.
“Ella estaba muy chiquita cuando todo ocurrió. Hasta que tuvo tres añitos le hicieron un examen en la cabeza, y los resultados arrojaron que se le dañaron varios nervios en el cerebro; ella no puede hablar ni escuchar nada”, explicó Zerón.
Pese al diagnóstico, Yolani creció en un entorno humilde pero lleno de apoyo familiar. Su madre afirma que la paciencia y la perseverancia han sido claves para sobrellevar las dificultades.
“Ella aprendió a caminar a los cuatro años. Para mí era muy difícil llevarla en brazos a todos lados, entonces aprendí a realizar sus terapias desde casa y así es como poco a poco hemos salido adelante. No es fácil porque somos personas de escasos recursos; prácticamente sobrevivimos al día”, aseguró Zerón con tono nostálgico.
Por varios años, Yolani fue víctima de varios episodios de convulsión, pero fue a la edad de 15 años, cuando fue oficialmente declarada como una persona dependiente de medicamentos por el resto de su vida.
"Los doctores indicaron que Yolani deberá tomar ácido fólico y otras medicinas de por vida, nosotros se las podemos dar porque a veces nos donan y otras las pagamos nosotros", declaró la madre de familia.
Al pasar los años, la situación se hace cada vez más complicada de mantener para los padres de la afectada, que ya son personas de la tercera edad e igualmente, enfrentan complicaciones médicas.
"El papá de Yolani ya tiene 70 años y así como yo, no trabaja. Gracias a Dios podemos vivir al día a día con frijolitos y arroz, que es lo poco que tenemos al día", apuntó doña Midia.
Mano solidaria
Con un tono esperanzador, doña Midia envió un mensaje a toda la población que pueda y tenga una voluntad de ayudar a la joven.
"Cualquier ayuda es bienvenida, ya sean alimentos, medicamentos o cualquier donación que venga del corazón. Somos una familia luchadora que hasta el día de hoy continúa firme con Yolani", finalizó con un tono esperanzado.
Líneas de contacto
Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante depósito a nombre de Edith Elvil, en la cuenta de BAC 750918291, identidad 0801-2004-21147. Su valiosa contribución puede cambiar el panorama de vida para esta jóven que diariamente busca salir adelante.
También se pueden hacer donaciones de cualquier tipo al número 9493-2337. Cualquier mano solidaria será bien recibida.
Si necesita comunicarse directamente con el equipo de EL HERALDO para cualquier información, puede llamar o escribir al número 9940-0221.