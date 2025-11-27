Hondureña pide ayuda para su hija que desde hace 33 años sufre discapacidad cerebral

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace 33 años, Yolani Jazmín Andino vive con una discapacidad cerebral originada por fuertes convulsiones durante sus primeros meses de vida. Su madre, Midia Zerón pide apoyo para continuar brindándole los cuidados que necesita.

En la aldea de Zuntule, en el departamento de Francisco Morazán, la vida de Yolani Jazmín dio un giro cuando, con apenas dos meses de nacida, comenzó a sufrir altas fiebres y constantes convulsiones, recuerda su madre, Midia Zerón, quien desde entonces ha sido su cuidadora a tiempo completo.

“Ella estaba muy chiquita cuando todo ocurrió. Hasta que tuvo tres añitos le hicieron un examen en la cabeza, y los resultados arrojaron que se le dañaron varios nervios en el cerebro; ella no puede hablar ni escuchar nada”, explicó Zerón.

Pese al diagnóstico, Yolani creció en un entorno humilde pero lleno de apoyo familiar. Su madre afirma que la paciencia y la perseverancia han sido claves para sobrellevar las dificultades.

“Ella aprendió a caminar a los cuatro años. Para mí era muy difícil llevarla en brazos a todos lados, entonces aprendí a realizar sus terapias desde casa y así es como poco a poco hemos salido adelante. No es fácil porque somos personas de escasos recursos; prácticamente sobrevivimos al día”, aseguró Zerón con tono nostálgico.