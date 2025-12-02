Solidaridad hondureña devuelve esperanza a doña María y su hija Rita

Tegucigalpa, Honduras.- Una luz de esperanza comenzó a brillar en la humilde vivienda de adobe del caserío Las Tablas, en Lepaterique, luego de que hondureños extendieran su mano solidaria a doña María Martha Ramos, de 82 años, y a su hija Rita Elena Ramos, ambas en delicado estado de salud.

Madre e hija, postradas en cama, solicitaron ayuda a través de EL HERALDO, y la respuesta del pueblo hondureño no tardó en llegar. Hasta ahora han recibido alrededor de 4,000 lempiras en aportes de personas que decidieron acompañarlas en este momento difícil.

“Gracias por aportar un granito de arena. Agradecemos de corazón ese gesto tan bonito que personas anónimas aporten a nuestra situación”, expresó doña María, conmovida al saber que su historia tocó los corazones.

Su condición continúa siendo delicada. Doña María depende de un concentrador de oxígeno para mantenerse estable, pero el aparato que utiliza es prestado, lo que aumenta la preocupación de la familia. “Dependo de ese aparato para estar estable”, manifestó desde su cama.