Solidaridad hondureña devuelve esperanza a doña María y su hija Rita

Tegucigalpa, Honduras.- Una luz de esperanza comenzó a brillar en la humilde vivienda de adobe del caserío Las Tablas, en Lepaterique, luego de que hondureños extendieran su mano solidaria a doña María Martha Ramos, de 82 años, y a su hija Rita Elena Ramos, ambas en delicado estado de salud.
Madre e hija, postradas en cama, solicitaron ayuda a través de EL HERALDO, y la respuesta del pueblo hondureño no tardó en llegar. Hasta ahora han recibido alrededor de 4,000 lempiras en aportes de personas que decidieron acompañarlas en este momento difícil.
“Gracias por aportar un granito de arena. Agradecemos de corazón ese gesto tan bonito que personas anónimas aporten a nuestra situación”, expresó doña María, conmovida al saber que su historia tocó los corazones.
Su condición continúa siendo delicada. Doña María depende de un concentrador de oxígeno para mantenerse estable, pero el aparato que utiliza es prestado, lo que aumenta la preocupación de la familia. “Dependo de ese aparato para estar estable”, manifestó desde su cama.
Su hija Rita permanece en cama debido a daños severos en su columna, por lo que necesita urgentemente una silla de ruedas que le permita movilizarse con dignidad dentro de su hogar.
Pese a las dificultades, madre e hija mantienen encendida la esperanza de que más hondureños puedan solidarizarse. Cada aporte, por pequeño que sea, representa un rayo de alivio en esta dura lucha que enfrentan día a día.
Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante depósito a nombre de Gregoria Martínez, en la cuenta BAC 751332581, identidad 0809-2003-00257. Su contribución puede transformar la vida de estas dos mujeres que hoy piden auxilio.
También se pueden hacer donaciones de equipo médico, especialmente un concentrador de oxígeno y una silla de ruedas. Para coordinar ayuda o brindar información, están disponibles los números 9780-9343 y 3352-4869. Toda mano amiga será recibida con profundo agradecimiento.
Si necesita comunicarse directamente con el equipo de EL HERALDO para recibir información adicional, puede llamar o escribir al número 9940-0221. En tiempos difíciles, la solidaridad del pueblo hondureño sigue siendo el mayor impulso para quienes más lo necesitan.