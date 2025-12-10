Hondureños apoyan a Yolani quien vive con discapacidad cerebral desde hace 33 años

Tegucigalpa, Honduras.- Para doña Midia Zerón, una luz de esperanza volvió a encenderse gracias a la solidaridad de hondureños que decidieron extender una mano amiga a su hija, Yolani Andino, quien desde hace 33 años padece una discapacidad cerebral ocasionada por fuertes convulsiones.
Entre las paredes de adobe de su vivienda en la aldea Zutule, Francisco Morazán, doña Midia solicitó apoyo a través de EL HERALDO, y la respuesta de la población no tardó. Hasta el momento, la familia ha recibido alrededor de 3,000 lempiras en aportes de buena voluntad.
"Gracias de todo corazón a las personas que decidieron apoyar a mi hija en este momento tan difícil, más que una aportación monetaria nos han regalado alivio en medio de la tormenta", expreso doña Midia, al enterarse que su historia movió la voluntad del pueblo hondureño.
Sin embargo, la familia reconoció que el estado de Yolani “continúa siendo complicado” debido a su dependencia de medicamentos que la mantienen estable ante posibles convulsiones. Estas crisis, ocurridas hace décadas, le arrebataron la capacidad de hablar y escuchar.
Pese a las dificultades la madre asegura que su paciencia y perseverancia por apoyar a su hija son el motor que la mantienen en pie. Cada aporte, por pequeño que parezca puede cambiar la realidad de esta familia, que diariamente lucha por salir adelante.
¿Cómo se puede apoyar?
Las personas que deseen colaborar con Yolani y su familia pueden hacerlo mediante depósito a nombre de Edith Elvil, en la cuenta de BAC 750918291, identidad 0801-2004-21147. Su valiosa contribución puede cambiar el panorama de vida para esta jóven que diariamente busca salir adelante.
También se pueden hacer donaciones de cualquier tipo al número 9493-2337. Cualquier ayuda de buena voluntad será bien recibida.
Si necesita comunicarse directamente con el equipo de EL HERALDO para cualquier información, puede llamar o escribir al número 9940-0221.