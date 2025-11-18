Prepace busca "un millón de amigos" para niños con parálisis cerebral

Tegucigalpa, Honduras.- El Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (Prepace) invita a la población a participar en la caminata “Un Millón de Amigos, Caminando por los Niños”, una jornada solidaria en apoyo a la niñez con parálisis cerebral.

La actividad se realizará el viernes 22 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana. El recorrido iniciará en la Iglesia Mormona, frente a Emporio, y concluirá en la sede Scout, ubicada en la colonia Rubén Darío, en Tegucigalpa.

El propósito de la caminata es recaudar fondos y promover conciencia sobre las necesidades de los niños y jóvenes con parálisis cerebral en el país. Desde 1986, Prepace impulsa programas de rehabilitación y acompañamiento que han beneficiado a miles de familias.

Entre los objetivos del evento está fortalecer y ampliar los servicios de atención integral que ofrece la organización, los cuales incluyen asistencia educativa, comunitaria y residencial dirigida a personas con discapacidad neuromotora.

El evento convoca a estudiantes, padres de familia, voluntarios, bandas de guerra, instituciones públicas y empresas privadas, generando una movilización masiva en favor de la inclusión y la solidaridad.

Los recursos que se recauden serán fundamentales para complementar los esfuerzos gubernamentales y garantizar la continuidad de los programas que Prepace desarrolla en distintos puntos del país.