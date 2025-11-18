  1. Inicio
Prepace busca "un millón de amigos" para niños con parálisis cerebral

La ciudadanía está llamada a unirse en una caminata masiva para apoyar a los niños con parálisis cerebral, resaltando la importancia de su rehabilitación y desarrollo

  • 18 de noviembre de 2025 a las 09:08
La caminata busca movilizar a la comunidad para respaldar a los niños con parálisis cerebral, promoviendo su bienestar y recordando la importancia de la inclusión.

 Foto: Cortesía /EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (Prepace) invita a la población a participar en la caminata “Un Millón de Amigos, Caminando por los Niños”, una jornada solidaria en apoyo a la niñez con parálisis cerebral.

La actividad se realizará el viernes 22 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana. El recorrido iniciará en la Iglesia Mormona, frente a Emporio, y concluirá en la sede Scout, ubicada en la colonia Rubén Darío, en Tegucigalpa.

El propósito de la caminata es recaudar fondos y promover conciencia sobre las necesidades de los niños y jóvenes con parálisis cerebral en el país. Desde 1986, Prepace impulsa programas de rehabilitación y acompañamiento que han beneficiado a miles de familias.

Entre los objetivos del evento está fortalecer y ampliar los servicios de atención integral que ofrece la organización, los cuales incluyen asistencia educativa, comunitaria y residencial dirigida a personas con discapacidad neuromotora.

El evento convoca a estudiantes, padres de familia, voluntarios, bandas de guerra, instituciones públicas y empresas privadas, generando una movilización masiva en favor de la inclusión y la solidaridad.

Los recursos que se recauden serán fundamentales para complementar los esfuerzos gubernamentales y garantizar la continuidad de los programas que Prepace desarrolla en distintos puntos del país.

15 dÃ­as de vida le quedan a Prepace

Las personas interesadas en participar solo deben presentarse el día del evento y unirse al recorrido. Prepace recordó que cada paso suma a la construcción de oportunidades para la niñez con parálisis cerebral.

Quienes no puedan asistir pueden colaborar con donaciones a través de la cuenta bancaria BAC 730-083-441, habilitada exclusivamente para apoyar los programas de rehabilitación.

Prepace también invita a la ciudadanía a ofrecerse como voluntaria, ya sea para la organización de la caminata o para actividades futuras. “Cada mano amiga hace la diferencia”, señalaron los organizadores.

De igual forma, la empresa privada e instituciones públicas están llamadas a sumarse como patrocinadoras, brindando respaldo financiero o logístico para fortalecer los servicios educativos y de rehabilitación que la institución ofrece desde hace casi cuatro décadas.

“Ponte los míos”: campaña a favor de personas con parálisis cerebral

Prepace atiende a más de 764 personas en Tegucigalpa, Talanga, Marale, la Montaña de la Flor y Ciudad España, garantizando rehabilitación integral, educación inclusiva y oportunidades de desarrollo ocupacional.

La organización agradeció el apoyo recibido durante todos estos años e invitó a la población a visitar sus instalaciones en la colonia 21 de Octubre, frente a la Iglesia El Calvario.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

