Prepace busca "un millón de amigos" para niños con parálisis cerebral

Tegucigalpa, Honduras.- El Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (Prepace) invita a la población a participar en la caminata “Un Millón de Amigos, Caminando por los Niños”, una jornada solidaria en apoyo a la niñez con parálisis cerebral.
La actividad se realizará el viernes 22 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana. El recorrido iniciará en la Iglesia Mormona, frente a Emporio, y concluirá en la sede Scout, ubicada en la colonia Rubén Darío, en Tegucigalpa.
El propósito de la caminata es recaudar fondos y promover conciencia sobre las necesidades de los niños y jóvenes con parálisis cerebral en el país. Desde 1986, Prepace impulsa programas de rehabilitación y acompañamiento que han beneficiado a miles de familias.
Entre los objetivos del evento está fortalecer y ampliar los servicios de atención integral que ofrece la organización, los cuales incluyen asistencia educativa, comunitaria y residencial dirigida a personas con discapacidad neuromotora.
El evento convoca a estudiantes, padres de familia, voluntarios, bandas de guerra, instituciones públicas y empresas privadas, generando una movilización masiva en favor de la inclusión y la solidaridad.
Los recursos que se recauden serán fundamentales para complementar los esfuerzos gubernamentales y garantizar la continuidad de los programas que Prepace desarrolla en distintos puntos del país.
Las personas interesadas en participar solo deben presentarse el día del evento y unirse al recorrido. Prepace recordó que cada paso suma a la construcción de oportunidades para la niñez con parálisis cerebral.
Quienes no puedan asistir pueden colaborar con donaciones a través de la cuenta bancaria BAC 730-083-441, habilitada exclusivamente para apoyar los programas de rehabilitación.
Prepace también invita a la ciudadanía a ofrecerse como voluntaria, ya sea para la organización de la caminata o para actividades futuras. “Cada mano amiga hace la diferencia”, señalaron los organizadores.
De igual forma, la empresa privada e instituciones públicas están llamadas a sumarse como patrocinadoras, brindando respaldo financiero o logístico para fortalecer los servicios educativos y de rehabilitación que la institución ofrece desde hace casi cuatro décadas.
Prepace atiende a más de 764 personas en Tegucigalpa, Talanga, Marale, la Montaña de la Flor y Ciudad España, garantizando rehabilitación integral, educación inclusiva y oportunidades de desarrollo ocupacional.
La organización agradeció el apoyo recibido durante todos estos años e invitó a la población a visitar sus instalaciones en la colonia 21 de Octubre, frente a la Iglesia El Calvario.