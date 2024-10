“Ponte los míos”: campaña a favor de personas con parálisis cerebral

4

“Ese mensaje está dirigido a las personas que no tienen empatía con este segmento de la población que padece de parálisis cerebral. A veces por su aspecto físico o problemas que tienen las personas con parálisis cerebral es su lenguaje y eso es porque su sistema fonoarticulatorio y sus músculos están atrofiados y no pueden expresarse y no es porque no piensen”, detalló López.

5

Los estudios establecen que entre el 60 y 65 por ciento de las personas con discapacidad y especialmente con parálisis cerebral, está comprobado que su cognición está intacta.

6

“Nosotros tenemos en Prepace testimonios de personas con parálisis cerebral a quienes hemos incluido desde prebásica, básica y universidad, y se han graduado y están empleados laboralmente.

7

Recientemente un joven se graduó de la carrera de Diseño Grafico en Unitec lo que representa un gran logro porque se debe tener en cuenta que si las personas con discapacidad tienen la oportunidad de rehabilitarse y educarse, pueden ser incluidos en todos los aspectos de la vida.