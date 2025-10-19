  1. Inicio
Medallas de participación para todos en la Vuelta Infantil: ¿cuáles son los premios principales?

Los participantes de la Vuelta Infantil, reciben medallas de participación durante el evento. Pero, ¿cuáles son los premios para los ganadores? Aquí los detalles

  • 19 de octubre de 2025 a las 09:28
1 de 12

Todos los participantes de la Vuelta Infantil 2025 están siendo recibidos en la meta con medallas de participación, promoviendo su motivación, su espíritu deportivo y solidaridad. Pero, ¿cuáles son los premios principales para los ganadores? Aquí los detalles.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
2 de 12

Entre los premios principales destaca un viaje a Roatán y bicicletas, incentivos que motivan a los pequeños de todas las categorías a seguir disfrutando el deporte.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
3 de 12

No obstante, no todos los pequeños concursante compiten por ganar, todos reciben su respectiva medalla de participación.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
4 de 12

La Vuelta Ciclística EL HERALDO que cuenta con su edición infantil y de adultos, busca fomentar valores como la convivencia familiar, el esfuerzo y la salud física en todos los rangos de edad.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
5 de 12

Además de la actividad física, el evento persigue un fin solidario, ya que los fondos recaudados durante las inscripciones y patrocinadores se destinas a causas benéficas.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
6 de 12

En esta ocasión, la beneficiada es la Asociación Arca de Esperanzas, un centro dedicado a la salud mental y la atención a personas con discapacidad.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
7 de 12

Ubicada en El Tizatillo, km 6 salida al sur, Arca de Esperanzas ofrece terapias innovadoras y no invasivas para niños, jóvenes y adultos con lesiones cerebrales o en riesgo de padecerlas.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
8 de 12

La institución fue fundada por Nelly Galeano y Lorena Castillo, quienes, motivadas por la situación de sus propios hijos, crearon un espacio dedicado a la atención y rehabilitación.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
9 de 12

El hijo de Lorena Castillo, Daniel Isaac Madrid Castillo, fue diagnosticado con parálisis cerebral severa y falleció en 2018; su memoria inspira las acciones del centro.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
10 de 12

Entre los programas que ofrece Arca de Esperanzas destaca la reorganización neurológica, que ayuda a desbloquear patrones neuronales perdidos o no desarrollados en pacientes con lesiones cerebrales.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
11 de 12

La equinoterapia, otra terapia complementaria, utiliza el movimiento de los caballos para mejorar la coordinación, movilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
12 de 12

La iniciativa de la Vuela Infantil 2025, además de promover el deporte y la inclusión, reafirma el compromiso de la comunidad por apoyar a quienes lo necesitan.

Foto: EL HERALDO
