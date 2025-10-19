Medallas de participación para todos en la Vuelta Infantil: ¿cuáles son los premios principales?

Todos los participantes de la Vuelta Infantil 2025 están siendo recibidos en la meta con medallas de participación, promoviendo su motivación, su espíritu deportivo y solidaridad. Pero, ¿cuáles son los premios principales para los ganadores? Aquí los detalles.
Entre los premios principales destaca un viaje a Roatán y bicicletas, incentivos que motivan a los pequeños de todas las categorías a seguir disfrutando el deporte.
No obstante, no todos los pequeños concursante compiten por ganar, todos reciben su respectiva medalla de participación.
La Vuelta Ciclística EL HERALDO que cuenta con su edición infantil y de adultos, busca fomentar valores como la convivencia familiar, el esfuerzo y la salud física en todos los rangos de edad.
Además de la actividad física, el evento persigue un fin solidario, ya que los fondos recaudados durante las inscripciones y patrocinadores se destinas a causas benéficas.
En esta ocasión, la beneficiada es la Asociación Arca de Esperanzas, un centro dedicado a la salud mental y la atención a personas con discapacidad.
Ubicada en El Tizatillo, km 6 salida al sur, Arca de Esperanzas ofrece terapias innovadoras y no invasivas para niños, jóvenes y adultos con lesiones cerebrales o en riesgo de padecerlas.
La institución fue fundada por Nelly Galeano y Lorena Castillo, quienes, motivadas por la situación de sus propios hijos, crearon un espacio dedicado a la atención y rehabilitación.
El hijo de Lorena Castillo, Daniel Isaac Madrid Castillo, fue diagnosticado con parálisis cerebral severa y falleció en 2018; su memoria inspira las acciones del centro.
Entre los programas que ofrece Arca de Esperanzas destaca la reorganización neurológica, que ayuda a desbloquear patrones neuronales perdidos o no desarrollados en pacientes con lesiones cerebrales.
La equinoterapia, otra terapia complementaria, utiliza el movimiento de los caballos para mejorar la coordinación, movilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad.
La iniciativa de la Vuela Infantil 2025, además de promover el deporte y la inclusión, reafirma el compromiso de la comunidad por apoyar a quienes lo necesitan.