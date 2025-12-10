Iroshka Elvir: "no estamos dispuestos a perder nada a manos de corruptos"

Tegucigalpa, Honduras.- Tras las constantes denuncias de fraude y la lentitud en el conteo de votos para anunciar al ganador de las elecciones generales del 30 de noviembre, la diputada y esposa del actual candidato presidencial Salvador Nasralla, Iroshka Elvir aseguró que no se dejarán perder las elecciones. A través de su cuenta de X, la miembro del Partido Liberal afirmó Honduras eligió a Nasralla como presidente y que será él quien tome posesión el próximo 27 de enero de 2026. "No vamos a permitir que asesinen, una vez más, la democracia de nuestro país", expresó.

"Derecho que no se defiende, derecho que se pierde, y nosotros ya no estamos dispuestos a perder nada a manos de corruptos", añadió. Finalmente, agradeció el apoyo brindado en las urnas al "hombre de manos limpias". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cabe mencionar que hasta el momento no hay un ganador de las elecciones definido, las constante interrupciones en el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) no ha permitido avanzar en el proceso, sin embargo Nasry "Tito" Asfura iría encabezado los resultados. Sin embargo, no todo está escrito, ya que hay 2,773 actas que presentan inconsistencias y que deberían revisarse en el escrutinio especial que iniciará el jueves en presencia de los partidos, observadores y los hondureños en general, ya que será transmitido en vivo. En este proceso participarán 200 personas -150 titulares y 50 suplentes- distribuidas en dos turnos de 12 horas.