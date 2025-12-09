“El escrutinio especial va a demostrar que el PL ganó”: Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Con el 0.60 % de las actas por escrutar (unas 115) se espera que el escrutinio especial, en el que se revisarán las actas con inconsistencias, inicie entre este martes o miércoles.

Hasta el momento, la tendencia se mantiene con 1,298,835 votos (40.52 %) para Nasry Asfura del Partido Nacional, mientras que Salvador Nasralla suma 1,256,428 papeletas (39.20 %).

Con un 99.40 % de actas procesadas, la ventaja es de 42,407 votos a favor del Partido Nacional. Sin embargo, el candidato liberal asegura que aún no todo está definido y confía en que, una vez inicie el escrutinio especial, la tendencia se incline a su favor.