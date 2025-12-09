“El escrutinio especial va a demostrar que el PL ganó”: Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Con el 0.60 % de las actas por escrutar (unas 115) se espera que el escrutinio especial, en el que se revisarán las actas con inconsistencias, inicie entre este martes o miércoles.
Hasta el momento, la tendencia se mantiene con 1,298,835 votos (40.52 %) para Nasry Asfura del Partido Nacional, mientras que Salvador Nasralla suma 1,256,428 papeletas (39.20 %).
Con un 99.40 % de actas procesadas, la ventaja es de 42,407 votos a favor del Partido Nacional. Sin embargo, el candidato liberal asegura que aún no todo está definido y confía en que, una vez inicie el escrutinio especial, la tendencia se incline a su favor.
El presidenciable sostuvo que todavía faltan actas de Cortés, Yoro y Atlántida, departamentos donde obtuvo buenos resultados. Agregó que el número de actas procesadas, podría parecer definitivo, pero no lo es.
Aseguró que más de medio millón de votos entrarán al escrutinio especial: “505,000 votos pueden perfectamente, y van a demostrar, que el Partido Liberal ganó”.
Nasralla, optimista, acusó: “La diferencia en este momento es por las actas infladas del Partido Nacional, que infló en Lempira, en Intibucá y en varios lugares donde hemos encontrado un patrón de comportamiento en todas las zonas donde no hubo biométrico”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que más de 2,750 actas entrarán al escrutinio especial y que, una vez saneadas, se sumarán a las actas sin errores. Por ello, el panorama podría cambiar, a favor o en contra de cualquiera de los candidatos.
En el escrutinio especial se verifica si los números no cuadran, si hay más electores que votos o si existen errores en las sumas; después de la revisión se levanta una nueva acta, que será la válida.