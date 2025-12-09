Nasralla gana el voto exterior, pero Asfura mantiene ventaja a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.– El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ganó la mayoría de votos en el exterior con el 100 % de las actas escrutadas; sin embargo, ese resultado no fue suficiente para superar al aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura.
Nasralla obtuvo 2,925 votos (73.10%). En segundo lugar, se ubicó el candidato nacionalista con 667 votos (16.36%), seguido por la aspirante de Libre, Rixi Moncada, con 410 papeletas (10.21 %). Nelson Ávila sumó 11 votos y Mario Rivera cerró la tabla con un 0.04 %.
El registro exterior incluyó además ocho votos en blanco, 54 nulos y siete actas con inconsistencias. A pesar del resultado fuera del país, el panorama general mantiene a Asfura como líder de la contienda presidencial, según los resultados preliminares del CNE.
Tras reanudarse el escrutinio nacional, paralizado durante tres días por problemas técnicos, según la actualización a las 8:33 a.m. de este martes, un avance del 99.40% de actas procesadas. Aunque desde la 1 de madrugada no se actualiza la plataforma.
Asfura encabeza con 1,298,835 votos (40.52%), mientras que Nasralla acumula 1,256,428 (39.20%).
Rixi Moncada continúa en tercera posición con 618,448 votos (19.29%). La diferencia entre los dos primeros candidatos se mantiene en alrededor de 42, 407 votos.
En Estados Unidos estaban habilitados unos 400,000 hondureños para votar, pero solo alrededor de 18,000 pudieron hacerlo debido a la disponibilidad de 15 Juntas Receptoras de Votos, cada una con capacidad máxima de 1,200 papeletas.
Para estas elecciones, el CNE habilitó 19,152 actas a nivel general. Aunque el voto exterior es menor en volumen, tiene importancia simbólica y puede incidir en escenarios con márgenes estrechos como el actual.