Nasralla gana el voto exterior, pero Asfura mantiene ventaja a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.– El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ganó la mayoría de votos en el exterior con el 100 % de las actas escrutadas; sin embargo, ese resultado no fue suficiente para superar al aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Nasralla obtuvo 2,925 votos (73.10%). En segundo lugar, se ubicó el candidato nacionalista con 667 votos (16.36%), seguido por la aspirante de Libre, Rixi Moncada, con 410 papeletas (10.21 %). Nelson Ávila sumó 11 votos y Mario Rivera cerró la tabla con un 0.04 %.

El registro exterior incluyó además ocho votos en blanco, 54 nulos y siete actas con inconsistencias. A pesar del resultado fuera del país, el panorama general mantiene a Asfura como líder de la contienda presidencial, según los resultados preliminares del CNE.