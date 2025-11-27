Iroshka Elvir llama a “no olvidar casos de corrupción” tras mensaje de Trump en apoyo a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada liberal Iroshka Elvir reaccionó este miércoles al mensaje publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en apoyo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, recordando una serie de casos de corrupción que, a su criterio, la población no debe dejar en el olvido. “¡No olvidar!, todos los actos de corrupción que han hecho absolutamente todos los partidos que han llegado al poder los 20 años atrás”, afirmó la diputada a través de su cuenta de X.

Elvir enumeró episodios como los hospitales móviles, el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el caso 'Arca Abierta', las llamadas “pastillas de harina”, así como la eliminación de peajes y las discusiones en torno a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

También mencionó los 'narcovideos' y la reciente polémica conocida como “chequesol”, que implica un desvío de millones de lempiras por parte de diputados, funcionarios y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Su respuesta se sumó a las múltiples reacciones políticas que generó la postura del mandatario estadounidense en la recta final del proceso electoral. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional”, fueron parte de las declaraciones de Trump en su cuenta de Truth Social.