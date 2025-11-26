Roberto Contreras tras mensaje de Trump: "Los republicanos siempre han sido afines al Partido Nacional"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Ejecutivo Central (CCEPL) del Partido Liberal, Roberto Contreras, reaccionó este miércoles al respaldo del presidente estadounidense Donald Trump a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, asegurando que las declaraciones del mandatario no alteran la "ventaja" de Salvador Nasralla rumbo a las elecciones del 30 de noviembre.

"Los republicanos siempre han sido afines al Partido Nacional, y los demócratas, siempre han sido afines al Partido Liberal, independientemente de cualquier declaración Salvador Nasralla arrasará el 30 de noviembre", expresó en entrevista con EL HERALDO.

En la conversación vía telefónica, Contreras calificó como “normal” la declaración del presidente Trump debido a su afinidad ideológica y agregó: “Independientemente de su pronunciamiento, el 30 de noviembre Salvador Nasralla arrasará con más de dos millones de votos”.