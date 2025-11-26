Roberto Contreras tras mensaje de Trump: "Los republicanos siempre han sido afines al Partido Nacional"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Ejecutivo Central (CCEPL) del Partido Liberal, Roberto Contreras, reaccionó este miércoles al respaldo del presidente estadounidense Donald Trump a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, asegurando que las declaraciones del mandatario no alteran la "ventaja" de Salvador Nasralla rumbo a las elecciones del 30 de noviembre.
"Los republicanos siempre han sido afines al Partido Nacional, y los demócratas, siempre han sido afines al Partido Liberal, independientemente de cualquier declaración Salvador Nasralla arrasará el 30 de noviembre", expresó en entrevista con EL HERALDO.
En la conversación vía telefónica, Contreras calificó como “normal” la declaración del presidente Trump debido a su afinidad ideológica y agregó: “Independientemente de su pronunciamiento, el 30 de noviembre Salvador Nasralla arrasará con más de dos millones de votos”.
El pronunciamiento de Contreras surge después de que Trump emitiera un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que acusó a los rivales de Asfura de representar un “avance comunista” y destacó a su candidato como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”.
Trump también cuestionó a Salvador Nasralla y a la candidata por el partido Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada, señalando vínculos con el comunismo y alertando sobre la posible influencia de líderes como Nicolás Maduro en la región.
Las reacciones de los liberales han insistido en que el respaldo del mandatario estadounidense no modificará el escenario electoral y que Nasralla mantiene ventaja en las preferencias de los votantes a cuatro días de los comicios.