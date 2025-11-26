"Ahora finge ser un opositor a los comunistas": ¿qué más dijo Trump de Nasralla?

Desde la perspectiva de Donald Trump , Salvador no representa los valores de la libertad. Según escribió a través de su cuenta oficial de Truth Social, que es "casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar".

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció públicamente en favor del candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, descartando trabajar con Salvador Nasralla , si llegara a ganar en los comicios.

Trump aseveró que Nasralla renunció y que ahora pretender ser anticomunista solo para "dividir" el voto de Asfura. "El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez".

En su declaración, Trump remarcó que Salvador Nasralla no es un aliado de fiar, por lo que dejó en claro que no podría colaborar con él, de ser electo como presidente en las elecciones generales del 30 de noviembre.

El mandatario estadounidense dejó entrever que la única opción viable para el país es Nasry Asfura, con quien sí se visualiza trabajando para "combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño".

"¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!", concluyó Donald Trump en la publicación que realizó a través de sus redes sociales.

De su lado, Salvador Nasralla, lamentó el mensaje que llegó a tan solo tres días del proceso electoral.

"Todo mi respeto a una gran nación que son los EE UU, aliado natural de mi querida Honduras. Lamento mucho la desinformación malintencionada de mis rivales políticos que sabiéndose perdedores han llevado a oídos de los asesores del presidente Trump, persona que merece todo mi respeto y mayor consideración", escribió .

"Cuando este domingo sea electo por mi pueblo, podrá encontrar en mí a un aliado de las libertades en Iberoamérica. Insto a la sensatez y a la cordura en esta encrucijada que vive nuestro país . ¡Vivan los valores tradicionales!", concluyó sin más el aspirante presidencial por el Partido Liberal.