¿Qué dice la publicación de Trump en la que respaldó a Nasry "Tito" Asfura para las elecciones en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este miércoles a qué candidato presidencial de Honduras apoya en las elecciones del 30 de noviembre.
El líder estadounidense mostró sin reservas quién es el candidato que cuenta con su aprobación y las razones por las que no apoya a los otros dos contrincantes proyectados como los más populares en esta contienda.
El pronunciamiento de Trump ocurre a cuatro días de las elecciones generales, marcando para muchos una nueva ruta en el proceso electoral, pudiendo definir la postura no solo de algunos votantes, sino del apoyo a nivel internacional para el candidato para el que Trump incluso pidió el voto.
Mensaje íntegro de Donald Trump:
La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre.
¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional.
Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras.
Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla.
Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura.
El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él.
¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!