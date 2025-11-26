  1. Inicio
Cossette López advierte rezagos en la depuración de censo y pide actualización de listados

  • 26 de noviembre de 2025 a las 20:57
Cossette López hizo un llamado a Ana Paola Hall, presidenta del CNE.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, solicitó a la presidenta del organismo la emisión inmediata de comunicaciones oficiales a las instituciones de seguridad y justicia del país, con el fin de obtener información actualizada que permita reforzar los controles del Censo Nacional Electoral.

En su petición, presentada con carácter urgente, López-Osorio pidió que la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitan, en un plazo máximo de 24 horas, datos clave para depurar el registro electoral.

La solicitud incluye los listados actualizados de personas privadas de libertad, así como los registros de agentes policiales contratados recientemente y los ingresos más recientes a la Policía Militar del Orden Público durante los últimos meses.

De acuerdo con la consejera, esta información permitirá activar los mecanismos de alerta y control dentro del sistema informático del CNE, luego de que se identificara la presencia de personas inscritas en el Censo Nacional Electoral que, por razones jurídicas o por las funciones públicas que ejercen, están legalmente inhabilitadas para votar.

López-Osorio subrayó que la actualización oportuna de estos listados es indispensable para garantizar una depuración efectiva del censo, el estricto cumplimiento del marco legal electoral y la transparencia del proceso democrático.

Las elecciones generales en Honduras se realizarán este domingo 30 de noviembre.

