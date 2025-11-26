Zelaya confía en que Trump y Asfura "trabajarán juntos" tras mensaje de apoyo

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, reaccionó este miércoles al pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció su apoyo a Nasry “Tito” Asfura a cuatro días de las elecciones generales en Honduras.

Trump difundió un mensaje en el que llamó a votar por Asfura, a quien calificó como el “defensor de la libertad” frente a sus adversarios políticos.

El anuncio generó reacciones dentro del Partido Nacional, entre ellas la de Zelaya, quien afirmó que la posición del exmandatario estadounidense fortalece la visión de un “rumbo claro” para el país.

Zelaya agradeció las declaraciones del gobernante y aseguró que Honduras valora el reconocimiento internacional.