Zelaya confía en que Trump y Asfura "trabajarán juntos" tras mensaje de apoyo

El candidato a alcalde valoró el apoyo de Donald Trump a Nasry Asfura y aseguró que Honduras requiere liderazgo firme, cooperación internacional y defensa democrática

    Juan Diego Zelaya afirmó que el respaldo internacional refuerza la visión de liderazgo y estabilidad que promueve el Partido Nacional.

     Foto: EL HERALDO
  • 26 de noviembre de 2025 a las 18:22

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, reaccionó este miércoles al pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció su apoyo a Nasry “Tito” Asfura a cuatro días de las elecciones generales en Honduras.

Trump difundió un mensaje en el que llamó a votar por Asfura, a quien calificó como el “defensor de la libertad” frente a sus adversarios políticos.

El anuncio generó reacciones dentro del Partido Nacional, entre ellas la de Zelaya, quien afirmó que la posición del exmandatario estadounidense fortalece la visión de un “rumbo claro” para el país.

Zelaya agradeció las declaraciones del gobernante y aseguró que Honduras valora el reconocimiento internacional.

“Agradezco al presidente Trump por sus palabras a favor de la libertad y del pueblo hondureño. Honduras siempre valora cuando líderes internacionales reconocen el esfuerzo de nuestra gente por construir un país más seguro, más próspero y más democrático”, expresó.

El candidato capitalino también respaldó el apoyo de Trump hacia Asfura. Señaló que, de llegar a la presidencia, ambos podrían “trabajar de la mano” para fortalecer el empleo, ampliar las relaciones comerciales y enfrentar la migración forzada. “Honduras necesita aliados, sobre todo liderazgo, rumbo claro y oportunidades reales”, declaró.

El mensaje de Trump se da en medio de un proceso electoral marcado por cuestionamientos y advertencias sobre riesgos para la democracia hondureña. En su pronunciamiento, criticó a los adversarios de Asfura y calificó a Salvador Nasralla como “no confiable para la libertad”.

Zelaya cerró asegurando que la capital no dará pasos atrás y que su propuesta está orientada a “acción, cambio y orden”. “Es momento de poner primero a Honduras”, afirmó.

Diputados nacionalistas también reaccionaron al respaldo. El jefe de bancada sostuvo que la declaración de Trump reafirma la visión del partido sobre política exterior y cooperación. Otro legislador, Antonio Rivera Callejas, señaló que el pronunciamiento confirma que Honduras requiere un liderazgo “serio y conciliador”.

