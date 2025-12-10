Nasralla afirma tener el 100% de las actas y anuncia revelación de datos

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla , aseguró este miércoles que su equipo posee el total de las actas originales de la elección del 30 de noviembre, información que, afirmó, se ha manejado con estricta reserva desde el inicio del proceso.

Su declaración surge en medio de crecientes cuestionamientos internos sobre la veracidad de los datos que respaldan su llamado a "defender el triunfo".

Nasralla, a través de su redes sociales, indicó que ninguna otra autoridad del Partido Liberal tiene acceso directo al recuento, debido a la sensibilidad del material electoral que su equipo mantiene bajo resguardo. Además, pidió a la militancia no otorgar credibilidad a declaraciones de dirigentes, diputados o alcaldes que, según dijo, no han visto la documentación.

El señalamiento ocurre luego de que el alcalde de San Pedro Sula y también candidato liberal, Roberto Contreras, exigiera al presidenciable mostrar públicamente el total de las actas para respaldarlo en las calles. Contreras advirtió en una entrevista con Radio América que, si Nasralla no cuenta con "pruebas científicas", su movimiento estaría "haciendo un papelón".