Nasralla afirma tener el 100% de las actas y anuncia revelación de datos

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró este miércoles que su equipo posee el total de las actas originales de la elección del 30 de noviembre, información que, afirmó, se ha manejado con estricta reserva desde el inicio del proceso.
Su declaración surge en medio de crecientes cuestionamientos internos sobre la veracidad de los datos que respaldan su llamado a "defender el triunfo".
Nasralla, a través de su redes sociales, indicó que ninguna otra autoridad del Partido Liberal tiene acceso directo al recuento, debido a la sensibilidad del material electoral que su equipo mantiene bajo resguardo. Además, pidió a la militancia no otorgar credibilidad a declaraciones de dirigentes, diputados o alcaldes que, según dijo, no han visto la documentación.
El señalamiento ocurre luego de que el alcalde de San Pedro Sula y también candidato liberal, Roberto Contreras, exigiera al presidenciable mostrar públicamente el total de las actas para respaldarlo en las calles. Contreras advirtió en una entrevista con Radio América que, si Nasralla no cuenta con "pruebas científicas", su movimiento estaría "haciendo un papelón".
En mi condición de Candidato del Partido Liberal @PLHonduras yo @SalvaPresidente Salvador Nasralla junto a mi equipo más cercano, tenemos el 100% de las actas originales de la elección presidencial del 30 de noviembre, la mayoría con recibo. Ninguna otra persona, aunque sea...— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 10, 2025
La respuesta del edil sampedrano fue motivada por la convocatoria de Nasralla a una asamblea partidaria para denunciar un presunto fraude electoral.
Contreras relató que, al consultarle directamente si tenía todas las actas, Nasralla le comentó que su equipo reportaba un 90%. "No es que le reporten, ¿usted las tiene en la mano? Porque si usted tiene las 20 mil y fracción de actas... usted puede saber perfectamente cuáles son sus votos", expresó.
Nasralla anunció que este miércoles a las 7:00 p.m. ofrecerá una conferencia de prensa en la que especialistas en sistemas presentarán lo que denominó la "realidad del procesamiento de datos", información que, afirmó, será clave para esclarecer su postura sobre los resultados preliminares.
Según la última actualización del Consejo Nacional Electoral inactiva desde el día lunes en horas de la madrugada, con el 99.40% de actas escrutadas, posiciona al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, con 1,298,835 votos (40.52%). Le sigue Nasralla con 1,256,428 votos (39.20%).