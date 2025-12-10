Capturan a tres personas vinculadas en la muerte del candidato a diputado Óscar Bustillo

Yoro, Honduras.- Tres personas fueron detenidas este miércoles por su presunta implicación en el asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo Oseguera, quien fue asesinado a balazos el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Yoro.
De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios locales, tras una acusación presentada ante un juzgado de jurisdicción nacional en San Pedro Sula, se llevaron a cabo allanamientos en varias viviendas de Yoro que culminaron con la captura de estos sospechosos. Hasta ahora, las autoridades no han publicado sus nombres.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos contra la Vida de San Pedro Sula, como parte de la operación bautizada “Operación Cabaña”. Los primeros indicios indican que el homicidio habría sido planeado por una organización criminal que opera en esa zona del departamento.
Según la investigación, los presuntos agresores se habrían ocultado en una vivienda abandonada en el barrio Montecristo, desde donde interceptaron al candidato para luego atacarlo. Tras el ataque, Bustillo Oseguera fue trasladado al hospital Hospital Manuel de Jesús Subirana, donde murió poco después.
Sus familiares declararon que el aspirante no tenía enemistades conocidas y desconocen las razones detrás del atentado. El homicidio causó consternación en el departamento de Yoro, donde Bustillo gozaba de gran popularidad y aspiraba por primera vez a un curul en el Congreso Nacional, bajo la bandera del partido Libertad y Refundación (Libre).