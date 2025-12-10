Cuando realizaban ronda extorsiva capturan a dos presuntos pandilleros

Tegucigalpa, Honduras.- Dos presuntos miembros de la pandilla 18 fueron capturados en flagrancia en la colonia El Carrizal de Comayagüela, luego de ser sorprendidos cuando realizaban una ronda de cobro extorsivo en la zona.

Los sospechosos fueron identificados como Franklin Nahum López López, de 31 años, alias “El Negro”, quien posee antecedentes por portación ilegal de armas y tráfico de drogas; y Javier García Castillo, de 30 años, conocido como “El Sapito”, con historial por asociación para delinquir, robo a mano armada y lesiones.