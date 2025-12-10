  1. Inicio
Cuando realizaban ronda extorsiva capturan a dos presuntos pandilleros

Los detenidos tenían antecedentes penales de portación ilegal de armas y tráfico de droga; a su rosario de delitos se suma el de extorsión

  • 10 de diciembre de 2025 a las 07:41
Como Franklin Nahum López López y Javier García Castillo fueron identificados los detenidos.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos presuntos miembros de la pandilla 18 fueron capturados en flagrancia en la colonia El Carrizal de Comayagüela, luego de ser sorprendidos cuando realizaban una ronda de cobro extorsivo en la zona.

Los sospechosos fueron identificados como Franklin Nahum López López, de 31 años, alias “El Negro”, quien posee antecedentes por portación ilegal de armas y tráfico de drogas; y Javier García Castillo, de 30 años, conocido como “El Sapito”, con historial por asociación para delinquir, robo a mano armada y lesiones.

Según las investigaciones, ambos formaban parte de una estructura dedicada a intimidar a transportistas y pequeños comerciantes, exigiéndoles pagos semanales bajo amenazas de muerte. También se les vincula con la planificación de ataques armados contra víctimas que se negaran a pagar.

Al momento de su captura, se les decomisó dinero en efectivo producto de la extorsión, dos teléfonos celulares que serán analizados por peritos forenses y un vehículo tipo turismo supuestamente utilizado para desplazarse durante las actividades ilícitas.

Los detenidos serán presentados ante las autoridades competentes por los delitos de extorsión y asociación para delinquir, entre otros ilícitos relacionados.

