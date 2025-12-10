Mara Salvatrucha detrás de cuerpos encostalados en San Pedro, según la Policía

Agentes que trabajan en la investigación de los hechos indican que detrás de estas muertes estarían miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y que las víctimas tendrían vínculos con esta misma estructura criminal.

San Pedro Sula, Honduras.- La capital industrial ha registrado en las últimas dos semanas el hallazgo de tres cuerpos encostalados, lo que ha causado alerta entre las autoridades policiales.

Uno de los cuerpos corresponde a Selvin David Enamorado Escobar, de 20 años, hallado el 28 de noviembre dentro de sacos frente al campo de fútbol de la colonia Perpetuo Socorro, sureste.

Personal de Medicina Forense que realizó el levantamiento dijeron que la causa de muerte fue por asfixia por estrangulación.

La segunda víctima respondía al nombre de Gerson Geovanny Gonzales López, de 23 años de edad, cuyo cuerpo se halló en sacos a orilla del bulevar del este, frente a las instalaciones del Instituto de la Propiedad (IP).

Al igual que Enamorado Escobar, la causa de muerte fue por asfixia por estrangulamiento. El tercer cuerpo pertenecía a Cristopher David Guzmán Vargas, de 21 años.

Este fue hallado el 5 de diciembre por vecinos de la colonia Los Laureles, a orilla de la carretera que de esta ciudad lleva hacia el sector de Ticamaya.

“Las primeras diligencias nos indican que estas personas tenían vínculos con la Mara Salvatrucha y que compañeros de la misma organización les habría quitado la vida”, dijo uno de los agentes que trabaja en los casos.