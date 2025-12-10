  1. Inicio
  2. · Sucesos

Mara Salvatrucha detrás de cuerpos encostalados en San Pedro, según la Policía

Las víctimas son Selvin David Enamorado Escobar, Gerson Gonzales López y Cristopher David Guzmán Vargas

  • 10 de diciembre de 2025 a las 06:34
Mara Salvatrucha detrás de cuerpos encostalados en San Pedro, según la Policía

El cuerpo de Cristopher David Guzmán Vargas fue hallado el 5 de diciembre en la colonia Los Laureles.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- La capital industrial ha registrado en las últimas dos semanas el hallazgo de tres cuerpos encostalados, lo que ha causado alerta entre las autoridades policiales.

Agentes que trabajan en la investigación de los hechos indican que detrás de estas muertes estarían miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y que las víctimas tendrían vínculos con esta misma estructura criminal.

Capturan al conductor de la rastra que causó la muerte de un niño y su cuñado en La Ceiba

Uno de los cuerpos corresponde a Selvin David Enamorado Escobar, de 20 años, hallado el 28 de noviembre dentro de sacos frente al campo de fútbol de la colonia Perpetuo Socorro, sureste.

Personal de Medicina Forense que realizó el levantamiento dijeron que la causa de muerte fue por asfixia por estrangulación.

La segunda víctima respondía al nombre de Gerson Geovanny Gonzales López, de 23 años de edad, cuyo cuerpo se halló en sacos a orilla del bulevar del este, frente a las instalaciones del Instituto de la Propiedad (IP).

Al igual que Enamorado Escobar, la causa de muerte fue por asfixia por estrangulamiento. El tercer cuerpo pertenecía a Cristopher David Guzmán Vargas, de 21 años.

Este fue hallado el 5 de diciembre por vecinos de la colonia Los Laureles, a orilla de la carretera que de esta ciudad lleva hacia el sector de Ticamaya.

“Las primeras diligencias nos indican que estas personas tenían vínculos con la Mara Salvatrucha y que compañeros de la misma organización les habría quitado la vida”, dijo uno de los agentes que trabaja en los casos.

Asesinan a agricultor de 76 años en Curarén, Francisco Morazán

Añadió que aún se desconocen las causas que llevaron a los criminales a cometer los hechos violentos, aunque probablemente se debieron a algún tipo de desacuerdo dentro de la mara.

“La dinámica de los crímenes es característico de maras y pandillas. Aunque suelen ser en contra de sus adversarios, también ocurren entre ellos mismos”, aseguró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias