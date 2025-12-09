Asesinan a agricultor de 76 años en Curarén, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Un agricultor de 76 años fue asesinado la noche del lunes en una zona rural del municipio de Curarén, departamento de Francisco Morazán. La víctima fue identificada como Francisco Santos Pérez, un septuagenario conocido en la comunidad.

Según el informe preliminar, Santos Pérez había estado departiendo bebidas alcohólicas en una cantina de la localidad y se dirigía a su vivienda cuando fue interceptado en un tramo oscuro del camino.

Eran aproximadamente las 7:30 de la noche cuando desconocidos, ocultos entre la maleza, lo atacaron a disparos, quitándole la vida de manera inmediata.

Agentes de la Policía Nacional se trasladaron rápidamente al lugar para resguardar la escena del crimen, donde encontraron el cuerpo del agricultor. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la Morgue del Ministerio Público para realizar la autopsia correspondiente.

La mañana de este martes, el cadáver fue entregado a familiares de Santos Pérez, quienes manifestaron desconocer las causas del crimen y solicitaron a las autoridades una investigación que esclarezca el hecho.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este homicidio. Las autoridades continúan indagando para determinar quiénes participaron en el ataque y qué motivó el asesinato.