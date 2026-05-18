Qué es la neurofibromatosis tipo 1 y por qué su diagnóstico temprano cambia el pronóstico

Tegucigalpa, Honduras.- La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es una enfermedad genética y progresiva que afecta aproximadamente a una de cada 3.000 personas en todo el mundo. Se manifiesta con el desarrollo de tumores no malignos en el cerebro, la médula espinal y los nervios, y su diagnóstico ocurre con frecuencia durante la infancia, aunque su gravedad varía considerablemente entre pacientes. Uno de los mayores riesgos asociados a esta patología en edad pediátrica es la formación de neurofibromas plexiformes (NP), tumores que crecen en las vainas que recubren los nervios del cuerpo. Su evolución puede ser rápida e impredecible, especialmente durante los primeros diez años de vida, y aproximadamente el 10% de estos casos puede progresar hacia tumores malignos. No todos son susceptibles de intervención quirúrgica, lo que limita las opciones terapéuticas disponibles.

La enfermedad está causada por una mutación en el gen NF1, responsable de producir la proteína neurofibromina. En la mitad de los pacientes existe un antecedente familiar, mientras que en el otro 50% la mutación se presenta de forma espontánea. Entre sus manifestaciones más frecuentes figuran dificultades de aprendizaje, afecciones cardiovasculares, problemas respiratorios y pérdida de visión. El proceso diagnóstico puede requerir consultas con múltiples especialistas, dado que los síntomas se solapan con otras afecciones. Las herramientas utilizadas incluyen exámenes oculares, pruebas de imagen como resonancias magnéticas y tomografías, y análisis genéticos que pueden realizarse incluso durante el embarazo.Hasta hace poco, el abordaje terapéutico de los NP se limitaba al manejo del dolor y la fisioterapia. La aprobación de selumetinib —comercializado como Koselugo y desarrollado por AstraZeneca— marcó un punto de inflexión. Se trata del primer tratamiento oral aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para pacientes pediátricos desde los dos años de edad con NF1 que presentan neurofibromas plexiformes inoperables.Los datos clínicos respaldan su eficacia.