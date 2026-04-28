La OPS emite alerta epidemiológica por influenza; Honduras reporta leve descenso de casos

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el comportamiento de la influenza y otros virus respiratorios en las Américas. La alerta que se presentó el martes 27 de abril advierte sobre la necesidad de reforzar la vigilancia sanitaria ante patrones cambiantes de circulación viral. De acuerdo con el documento técnico, la actividad de la influenza en distintas subregiones del continente ha mostrado variaciones importantes en lo que va de 2026, con incrementos, descensos y nuevos repuntes en cortos períodos de tiempo. En el caso de Centroamérica, la Organización señala que los países han experimentado un comportamiento fluctuante en la positividad de estas enfermedades.

Según el organismo, la influenza continúa circulando activamente y su comportamiento puede cambiar rápidamente, lo que representa un riesgo para los sistemas de salud si no se mantienen activos los mecanismos de vigilancia. En Honduras, la circulación del virus de la influenza muestra una leve tendencia a la baja en las últimas semanas, aunque continúa activa y bajo vigilancia sanitaria. Los datos de la OPS evidencian que el país no atraviesa actualmente un pico epidémico, pero sí mantiene una transmisión sostenida del virus, con fluctuaciones que han sido constantes en los últimos años. Uno de los indicadores más relevantes es el comportamiento de las últimas cuatro semanas, donde se reporta una disminución tanto en el número de muestras positivas como en la tasa de positividad, lo que sugiere una reducción reciente en los contagios. No obstante, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia debido a que el virus sigue circulando y podría presentar nuevos repuntes en cualquier momento. En cuanto a los tipos de influenza detectados, el reporte confirma que la cepa AH3N2 es la predominante en el país, representando aproximadamente la mitad de los casos analizados en las semanas recientes. También se identifican otros subtipos en menor proporción, como influenza B y AH1N1, lo que evidencia una circulación simultánea de diferentes variantes del virus.