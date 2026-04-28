Nashville SC vs Tigres EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Concacaf Champions Cup

Nashville, Estados Unidos.- La Concacaf Champions Cup comienza a definir a sus protagonistas y esta noche se abre la serie de semifinales con un duelo que promete alto voltaje: Nashville SC recibe a Tigres UANL en un enfrentamiento donde está en juego mucho más que un buen resultado.

El conjunto de la MLS llega con la motivación de competir en casa, un escenario donde ha logrado consolidar su estilo. Con presencia hondureña gracias a Andy Nájar y Bryan Acosta, Nashville intentará imponer su disciplina táctica, sostener el orden en defensa y explotar la velocidad en ataque para incomodar a su rival desde el arranque.

Del otro lado aparece un equipo acostumbrado a este tipo de noches. Tigres, respaldado por su recorrido internacional, cuenta con figuras determinantes como André-Pierre Gignac, quien lidera a un plantel que combina experiencia y talento en todas sus líneas. Los regiomontanos saben cómo jugar este tipo de eliminatorias y buscarán tomar el control del partido incluso fuera de casa.

El choque se perfila como un pulso estratégico, donde cada detalle puede inclinar la balanza. Nashville quiere aprovechar su localía para dar un paso firme hacia la final, mientras que Tigres intentará hacer valer su jerarquía y acercarse a una nueva cita por el título regional. Todo apunta a un enfrentamiento intenso, con ritmo y tensión de principio a fin.