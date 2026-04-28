Julián Álvarez se le revela al Atlético y sería nuevo fichaje del Barcelona: Los millones que piden

Por su parte, Julián también fue consultado antes de la información revelada por los medios y expuso: “Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso, enfocarme en lo que estamos acá, con partidos muy importantes. Trato de enfocarme en eso, estar muy bien para tratar de ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí”, declaró.