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Julián Álvarez se le revela al Atlético y sería nuevo fichaje del Barcelona: Los millones que piden

Desde el Atlético de Madrid se mantiene la idea de retener a su figura, pero esto lo impediría

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 12:51
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Giro inesperado con el futuro de Julián Álvarez. Le comunicó su postura al Atlético de Madrid y Barcelona ya lo sabe.

Foto: Cortesía.
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Es por ello que, a un día para el juego entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, el tema del futuro de la "Araña" vuelve a tomar fuerza, siempre teniendo al Barcelona como uno de los protagonistas.
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No es para nadie un secreto que el cuadro culé ha estado interesado en Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid. Y ante la posible salida de Robert Lewandowski, busca reforzar su ofensiva.
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El objetivo del club es tener un tridente Top de cara a la siguiente temporada, por lo que el argentino entra en sus planes.
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Sin embargo, la institución azulgrana tiene la desventaja en el aspecto económico y desde el Atlético de Madrid tienen bien valorado al jugador argentino.
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En 2024, los colchoneros compraron su ficha por más de 70 millones de euros más otros 20 en variables al Manchester City, por lo que de vender al jugador, sería en un valor no menor a los 100 millones.
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Ahora bien, desde Infobae han revelado que la institución azulgrana y el entorno del jugador han comenzado a entablar conversaciones sobre un posible traspaso.
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Asimismo, revelaron que hace una semana los hermanos de Julián, Agustín y Rafael, visitaron Barcelona para observar diferentes residencias para la familia del jugador junto a su pareja.
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Pero, el Barcelona también tiene otra complicada situación, ya que el jugador argentino tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros; lo que podría ayudarle es saber la disposición del crack y el interés que tenga de jugar con los culés.
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Asimismo, ESPN respalda que el Barça comenzó a acelerar los tiempos de la operación y se habría puesto en contacto con el Atlético de Madrid para confirmar su interés.
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Más adelante, medios como 'El Chiringuito' replicaron la información y revelaron que "Julián ha comunicado al Atleti que su intención es irse al Barcelona".
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"A mi lo que me cuentan es que, ya hay contacto mediante intermediarios para hablar de cifras y letras", dijo José Alvarez a El Chiringuito. Y afirma que los azulgranas tienen una primera oferta que oscilará entre los 70 y 75 millones de euros.
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Desde el Atlético de Madrid se mantiene la idea de retener a su figura y en la previa de Champions, Simeone fue consultado sobre estos rumores: “No estoy en la cabeza de Julián Alvarez. Entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain o el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno”, valoró el técnico en rueda de prensa.
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Por su parte, Julián también fue consultado antes de la información revelada por los medios y expuso: “Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso, enfocarme en lo que estamos acá, con partidos muy importantes. Trato de enfocarme en eso, estar muy bien para tratar de ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí”, declaró.
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"Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces. No perder energía en eso. La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar al cien por cien para ayudar al equipo”.
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Desde el Barcelona se mantiene el interés y será Laporta el que intente llevar a cabo las negociaciones con el cuadro colchonero, todo esto a partir del 1 de julio.
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De concretarse, el Barcelona tendría uno de los fichajes más caros del próximo mercado de pases.
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