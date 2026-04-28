Secretaría de Trabajo anuncia inspecciones para verificar pago del salario mínimo

“Como secretaría, nosotros estamos listos a través del cuerpo de inspección para comenzar estas salidas, estas giras, donde vamos a garantizar que se le esté cumpliendo al trabajador el ajuste al salario mínimo”, expresó.

El viceministro Daniel Discua informó que ya se encuentran preparados para ejecutar giras a través del cuerpo de inspección laboral, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Trabajo anunció el inicio de inspecciones a nivel nacional para verificar que las empresas estén cumpliendo con el ajuste al salario mínimo recientemente aprobado.

Discua detalló que las revisiones también buscarán asegurar que el pago se realice de manera retroactiva, así como el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en la ley. “Vamos a garantizar que sea de manera retroactiva y también que tenga las condiciones laborales que exige la ley”, añadió.

El funcionario explicó que, aunque algunas empresas tienen la capacidad de aplicar el aumento de forma inmediata, otras —especialmente pequeñas y medianas— enfrentan retos financieros en esta época del año, debido al pago de impuestos y obligaciones como el decimocuarto mes.

En ese sentido, indicó que se ha otorgado un plazo hasta el 31 de julio para que estas empresas puedan cumplir con el ajuste salarial de manera retroactiva. “El que pueda pagarlo de manera directa, pues que lo haga”, señaló.

El viceministro reconoció el contexto económico que enfrentan los trabajadores, marcado por el incremento en el costo de vida y el impacto de los combustibles, subrayando que el reajuste salarial “ya era necesario” y destacando el consenso alcanzado entre el sector obrero y empresarial para su aprobación.