Preso queda chofer de rapidito que atropelló y mató a joven en Villanueva

En la audiencia inicial realizada ayer, una jueza resolvió recalificar el delito de homicidio imprudente a homicidio con dolo eventual.

San Pedro Sula, Honduras.- En el Centro Penal de El Progreso, Yoro, continúa Héctor Arturo Salgado Figueroa, chofer de rapidito que atropelló y mató a José Emmanuel Torres Laínez, de 20 años de edad en Villanueva, Cortés.

Además, agregó al expediente el delito de conducción temeraria, lo que agrava la condición penal del acusado.

El hecho por el que se procesa a Salgado Figueroa ocurrió el martes 21 de abril en el sector de Búfalo, Villanueva.

El reporte de las autoridades señala que este conducía el rapidito que cubría la ruta San Pedro Sula-Potrerillos cuando se salió de su carril, se llevó de encuentro a un vendedor de burritas a orilla de la calle y además atropelló a José Emanuel Torres, quien se dirigió a su trabajo en una maquila cuando descendía de otra unidad de transporte.