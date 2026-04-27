Pleno de la CSJ analiza solicitar auditoría a la gestión de Rebeca Raquel Obando

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) explicó que contemplan la posibilidad de solicitar una auditoría sobre la gestión financiera de la expresidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando.
La magistrada Anny Ochoa explicó a EL HERALDO que la decisión aún no ha sido tomada de forma definitiva, ya que el tema continúa en discusión dentro del pleno; sin embargo, subrayó la importancia de garantizar la transparencia de las administraciones pasadas como en la actual administración, encabezada por el presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo.
“Si es necesario o no, todavía no lo hemos concluido en el pleno de magistrados, pero es importante referir la transparencia en lo actuado con anterioridad y en lo que resta de la gestión actual”, expresó Ochoa.
La funcionaria indicó que una eventual auditoría financiera podría derivar en informes técnicos y deducción de responsabilidades administrativas o financieras que aún no han sido determinadas durante el mando de Rebeca Raquel.
Pese a eso, enfatizó que, a título personal, solicitará toda la documentación correspondiente a la gestión anterior antes de aprobar cualquier planificación futura dentro del pleno de magistrados, ya que aseguró que tras la salida de Obando de la presidencia del pleno, no se ha realizado una auditoría formal sobre el último período de su administración.
“Particularmente hablo por mí: solicitaré todos los informes correspondientes a la gestión pasada, porque no estaré autorizando ningún plan operativo ni presupuesto que no esté de acuerdo con la ley”, afirmó.
Según detalló, lo único que se ha presentado hasta ahora es un informe interno de planificación y ejecución presupuestaria, por lo que insistió en que las auditorías externas son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
La magistrada también hizo referencia a señalamientos sobre el uso de recursos, incluyendo la presunta utilización de más de 30 vehículos, información que —según dijo— no ha sido plenamente aclarada dentro del pleno.
Finalmente, Ochoa recalcó que cualquier investigación debe respetar el debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa de la expresidenta Obando, quien podría presentar la documentación necesaria para desvirtuar las acusaciones.