Pleno de la CSJ analiza solicitar auditoría a la gestión de Rebeca Raquel Obando

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) explicó que contemplan la posibilidad de solicitar una auditoría sobre la gestión financiera de la expresidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando.

La magistrada Anny Ochoa explicó a EL HERALDO que la decisión aún no ha sido tomada de forma definitiva, ya que el tema continúa en discusión dentro del pleno; sin embargo, subrayó la importancia de garantizar la transparencia de las administraciones pasadas como en la actual administración, encabezada por el presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo.

“Si es necesario o no, todavía no lo hemos concluido en el pleno de magistrados, pero es importante referir la transparencia en lo actuado con anterioridad y en lo que resta de la gestión actual”, expresó Ochoa.

La funcionaria indicó que una eventual auditoría financiera podría derivar en informes técnicos y deducción de responsabilidades administrativas o financieras que aún no han sido determinadas durante el mando de Rebeca Raquel.