Rebeca Ráquel Obando renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa, Honduras.- Rebeca Ráquel Obando renunció la noche de este miércoles 25 de marzo a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero seguirá siendo magistrada del pleno.

Así lo confirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien momentos antes, durante la sesión de este día, pidiera que se iniciara con la presentación de una denuncia de juicio político contra la abogada Ráquel Obando.

Sin embargo, mientras estaban leyendo la denuncia, Zambrano interrumpió porque -según dijo- recibió la llamada de la misma Rebeca Ráquel, para avisarle que su renuncia iba en camino al hemiciclo legislativo.

Ante esto, Zambrano decidió suspender la sesión —que se estaba realizando en medio de silbatos y gritos de los miembros de Libre— para darle tiempo a Ráquel Obando de que llegara la misiva con su respectiva renuncia.

Este hecho histórico, en el que una presidenta de un poder del Estado renuncia, se da luego de que en horas de la tarde se diera a conocer que un alto funcionario del gobierno dimitiría este día.

De manera extraoficial se conoció que la renuncia fue una oferta de los partidos Nacional y Liberal presentada ante la funcionaria, que de no aceptarla, esta misma noche se presentaría la denuncia para un juicio político en su contra.

Extraoficialmente, se conoció que sería el magistrado Wagner Vallecillo quien la supliría en el cargo, pero es importante mencionar que sería el pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes eligen al nuevo titular, sin embargo, se desconoce —hasta las 9:20 de la noche, si en este caso el Congreso Nacional eligirá uno.

Rebeca Ráquel Obando asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero de 2023.