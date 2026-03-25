Con el puño en alto y con una sonrisa: así salió Johel Zelaya del Congreso

Con un puño en alto y una leve sonrisa salió Johel Zelaya, recién destituido de su cargo, tras enfrentar un juicio político. Aquí las imágenes.
El lente de EL HERALDO captó al exfiscal yéndose del hemiciclo legislativo bastante satisfecho con su decisión de no comparecer ante el pleno.
Zelaya dijo la tarde de este miércoles que el proceso en su contra ha estado marcado por irregularidades y motivaciones políticas.
Zelaya enfatizó que no renunciaría a su cargo y que continuaría defendiendo su inocencia ante cualquier instancia judicial que corresponda.
“Nos vamos con la frente en alto, nos vamos con mucho orgullo de haber servido a la patria con dignidad, nunca nos van a acusar de que le robamos al Estado, nunca nos van a acusar de un delito, nos han acusado de temas políticos, por eso dice juicio político”, afirmó Zelaya al salir del Poder Legislativo.
"Lo que he hecho es que he presentado una nota en la que le he dicho a la comisión que no voy a estar en el pleno. Yo no me voy a prestar por una decisión que ya está tomada, ya pronto van a juramentar a un nuevo funcionario en la Corte Suprema de Justicia, ya todo está negociado”, afirmó.
Zelaya criticó el proceso judicial que se sigue en su contra y lo calificó como apresurado y basado en acusaciones infundadas.
“Yo he sido claro y no quiero ir al pleno y decirles que el interrogatorio que se me hace a mí es de chismes; nunca presentaron una prueba contundente contra mí”, dijo.
El exfiscal brindó unas declaraciones a la prensa luego de hablar con el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.
Zelaya fue el primer funcionario en pasar por un juicio político.