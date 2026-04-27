Jack Grealish, de fichaje récord en la Premier a aparecer dormido en un bar

Manchester, Inglaterra.- El futbolista inglés Jack Grealish se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido captado mientras dormía en la azotea de un bar en Manchester y en supuesto estado de ebriedad. El jugador de 30 años, que actualmente se recupera de una operación en el pie a la que se sometió en 2026, se encontraba departiendo con amigos en un local y que una hora después de llegar al lugar se terminó durmiendo.

De acuerdo con un testigo, el futbolista se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, motivo por el cual fue imposible que sus compañeros pudieran despertarlo en ese momento. "Seguro que el alcohol le pasó factura", mencionó.

Las polémicas de Grealish

En 2021, Jack Grealish se convirtió en el fichaje más caro de la historia en la Premier League después de que el Manchester City lo comprara por 117 millones de euros. Su carrera parecía bastante prometedora, sin embargo, los últimos años de su trayectoria han estado marcados por los excesos fuera de la cancha, lo que incluso le ocasionó problemas con Pep Guardiola. Una de las mayores polémicas que protagonizó Grealish fue en junio de 2023, cuando después de ganar la Champions con el City fue visto en notable estado de ebriedad mientras celebraban el título europeo.