Exparticipante de The Voice fallece en accidente: tenía una actuación al día siguiente

Dylan Carter falleció el sábado en Colleton County, Carolina del Sur, a consecuencia de un accidente de tráfico. Tenía 24 años.
Su familia confirmó la noticia el domingo a través de un comunicado publicado en Facebook, en el que describieron al cantante como alguien cuya "bondad y encanto le granjearon un profundo respeto" dentro de su comunidad.
El municipio de Moncks Corner, donde Carter era una figura habitual en eventos locales, también expresó sus condolencias a través del mismo comunicado.
El cantante tenía previsto actuar el lunes por la noche en el evento Music on Main, organizado por la localidad. La cita fue cancelada tras conocerse su muerte.
Carter había alcanzado visibilidad nacional a los 20 años al participar en The Voice, donde interpretó el tema I Look to You, de Whitney Houston, como homenaje a su madre fallecida.
La actuación logró que los cuatro coaches giraran sus sillas, y el cantante optó por unirse al equipo de Reba McEntire, de quien se declaró seguidor desde hacía años.
Más allá de la música, Carter compaginaba su carrera artística con otras actividades.
Ejercía como agente inmobiliario y era copropietario de un parque de autocaravanas y un camping en Carolina del Sur. Las circunstancias exactas del accidente no han sido reveladas públicamente hasta el momento.