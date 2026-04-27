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Exparticipante de The Voice fallece en accidente: tenía una actuación al día siguiente

Dylan Carter tenía 24 años, una actuación prevista para el lunes y una trayectoria que había comenzado a despegar desde su aparición en The Voice

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 11:20
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Dylan Carter falleció el sábado en Colleton County, Carolina del Sur, a consecuencia de un accidente de tráfico. Tenía 24 años.

 Foto: Instagram
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Su familia confirmó la noticia el domingo a través de un comunicado publicado en Facebook, en el que describieron al cantante como alguien cuya "bondad y encanto le granjearon un profundo respeto" dentro de su comunidad.

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El municipio de Moncks Corner, donde Carter era una figura habitual en eventos locales, también expresó sus condolencias a través del mismo comunicado.

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El cantante tenía previsto actuar el lunes por la noche en el evento Music on Main, organizado por la localidad. La cita fue cancelada tras conocerse su muerte.

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Carter había alcanzado visibilidad nacional a los 20 años al participar en The Voice, donde interpretó el tema I Look to You, de Whitney Houston, como homenaje a su madre fallecida.

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La actuación logró que los cuatro coaches giraran sus sillas, y el cantante optó por unirse al equipo de Reba McEntire, de quien se declaró seguidor desde hacía años.

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Más allá de la música, Carter compaginaba su carrera artística con otras actividades.

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Ejercía como agente inmobiliario y era copropietario de un parque de autocaravanas y un camping en Carolina del Sur. Las circunstancias exactas del accidente no han sido reveladas públicamente hasta el momento.

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